Puchuncaví incorpora tres nuevos camiones recolectores para fortalecer el servicio de aseo comunal

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Con una inversión que supera los 485 millones de pesos financiados por el Gobierno Regional, la comuna moderniza su flota para entregar un servicio más eficiente a los vecinos.

La comuna de Puchuncaví recibió tres nuevos camiones recolectores Chevrolet FVR 1828 SWB AT, año 2026, que permitirán fortalecer el servicio de recolección de residuos domiciliarios y mejorar la capacidad operativa del municipio.

La adquisición de estos vehículos representó una inversión de $485.000.520, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Línea Circular 33.

Los nuevos camiones se encuentran actualmente en proceso de implementación y entrarán en funcionamiento durante las próximas semanas, permitiendo entregar un servicio más eficiente, oportuno y de mejor calidad a los vecinos y vecinas de la comuna.

Con esta incorporación, la Municipalidad de Puchuncaví continúa avanzando en el fortalecimiento de sus servicios municipales, mejorando la capacidad de respuesta y contribuyendo al cuidado del entorno y la calidad de vida de la comunidad.

El alcalde Marcos Morales Ureta destacó que “hoy tenemos una muy buena noticia para nuestros vecinos y vecinas. Gracias a una inversión superior a los $485 millones, financiada a través del FNDR Circular 33 del Gobierno Regional, hemos incorporado tres nuevos camiones recolectores que en las próximas semanas estarán al servicio de la comunidad. Estos modernos equipos nos permitirán mejorar significativamente la recolección de residuos domiciliarios y reemplazar vehículos que ya habían cumplido su vida útil, avanzando hacia un servicio más eficiente y de mejor calidad para toda la comuna de Puchuncaví”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.