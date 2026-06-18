Cargando... Cargando...

Con una inversión que supera los 225 millones de pesos, el municipio inauguró mejoras de infraestructura en el CESFAM de Ventanas e incorporó un vehículo de emergencia financiado con recursos del Royalty Minero.

En una significativa ceremonia realizada en el CESFAM de Ventanas, la Municipalidad de Puchuncaví inauguró la nueva Sala de Espera y la Reposición de la Techumbre del Sector de Ambulancias del recinto de salud, iniciativas que representan una inversión superior a los $59 millones y que buscan mejorar la atención y las condiciones de infraestructura para usuarios y funcionarios.

El proyecto contempló la construcción de una moderna sala de espera, diseñada para brindar mayor comodidad y dignidad a las personas que concurren al servicio de urgencias, además de la habilitación de una estructura especialmente destinada al estacionamiento de ambulancias, fortaleciendo la operatividad del establecimiento y la capacidad de respuesta ante emergencias.

En paralelo, además, se presentó oficialmente una nueva ambulancia AEB 4×4, adquirida con recursos provenientes del Royalty Minero, por un monto de $166.600.000. El nuevo vehículo permitirá mejorar la atención de emergencias y el traslado de pacientes, especialmente en sectores rurales y de difícil acceso de la comuna.

Estas inversiones reflejan el compromiso permanente de la Municipalidad de Puchuncaví con el fortalecimiento de la red de salud comunal, avanzando en infraestructura, equipamiento y mejores condiciones de atención para las familias de la comuna.

El alcalde Marcos Morales Ureta destacó que “estas obras y la incorporación de esta nueva ambulancia son una muestra concreta de nuestro compromiso con la salud pública. Estamos invirtiendo en infraestructura y equipamiento porque entendemos que nuestros vecinos merecen una atención digna, oportuna y de calidad, sin importar si viven en zonas urbanas o rurales”.

Con estas iniciativas, el municipio continúa consolidando una política de fortalecimiento de la atención primaria de salud, poniendo en el centro el bienestar de las personas y el desarrollo de una red sanitaria cada vez más moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades de la comunidad.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.