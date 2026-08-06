Puerto Valparaíso adjudica 45 proyectos comunitarios en su quinta versión de Fondos Concursables

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En el marco de su quinto aniversario, el programa de la empresa portuaria beneficiará a diversas organizaciones sociales, deportivas y comunitarias con una inversión cercana a los $100 millones.

Puerto Valparaíso anunció la adjudicación de 45 proyectos correspondientes a los Fondos Concursables 2026, iniciativa que este año distribuyó cerca de $100 millones entre organizaciones sociales, deportivas, funcionales y comunitarias de la ciudad. Las propuestas ganadoras fueron seleccionadas de un total de 129 postulaciones, marcando la convocatoria más alta desde el inicio del programa.

La adjudicación se estructuró en tres líneas de financiamiento: “Infraestructura Comunitaria” con 18 proyectos, “Acciones Sociales” con 22, y el nuevo Fondo Aniversario, creado por el quinto año del programa y orientado preferentemente al Barrio Puerto, que adjudicó 5 iniciativas. Entre los beneficiados se encuentran juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, corporaciones, fundaciones y un centro de madres.

Beatriz Mella, directora de Puerto Valparaíso e integrante de la Comisión Evaluadora, señaló: “Hoy día tuvimos la tremenda oportunidad de premiar a las organizaciones y a los grupos organizados que postularon a los fondos concursables de la empresa portuaria de Valparaíso. Hoy día tenemos un grupo de personas que está cumpliendo sueños, expectativas, y que está mirando hacia adelante, y nosotros estamos muy contentos de poder ser parte de esos desafíos que la comunidad se está planteando”.

Por su parte, Soledad Rojas, presidenta de la Junta de Vecinos N°38 de Porvenir Bajo, agradeció el respaldo de la empresa: “Para nuestra organización, contar con su respaldo no solo significa una ayuda económica, sino también un reconocimiento a nuestro trabajo comunitario y a la confianza en nuestra gestión. Que este apoyo nos impulse a seguir creando espacios de encuentro, a fortalecer nuestros lazos y a demostrar que, cuando nos organizamos desde el afecto y la cooperación, el cambio es posible”.

Desde el ámbito deportivo, Katia Medina, entrenadora de Valparaíso Handball Club, destacó el impacto de los recursos: “Al contar con estos implementos, tanto balones, petos, conos, etc., nos va a mejorar el rendimiento de nuestras chicas, ya que vamos a poder tener una variedad de actividades dentro de los mismos entrenamientos”.

Finalmente, Emilio Vega, vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, valoró la iniciativa: “Estos recursos nos vienen muy bien. Usted sabe que los bomberos siempre andamos escasos de recursos, y esto se va a transmitir también a la ciudadanía, porque esto es para hacerle prevención a la junta de vecinos, a las organizaciones sociales. Es un tremendo aporte, no solo por Cuerpo de Bomberos, porque uno ve acá que hay clubes deportivos, centros de madres, etc. El dinero se distribuye bien a todos los estamentos”.

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