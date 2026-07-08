Puerto Valparaíso proyecta un aumento del 25% en recaladas para la temporada de cruceros 2026-2027

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La llegada de 30 naves proyecta el desembarco de miles de visitantes y una inyección económica para el comercio, la gastronomía y el turismo local.

El Puerto de Valparaíso se prepara para vivir la Temporada de Cruceros 2026-2027, con un crecimiento del 25% en el número de recaladas de naves de pasajeros, en comparación con el ciclo anterior, ascendiendo de 24 a 30 arribos programados.

Este esperado ciclo logístico y turístico se inaugurará oficialmente el próximo 5 de octubre con la llegada del Silver Wind a Terminal Pacífico Sur (TPS) y concluirá el 15 de abril de 2027 con el zarpe del Roald Amundsen desde el Terminal Portuario Valparaíso (TPV). Entre las principales novedades de este periodo destaca el debut en aguas porteñas de cuatro naves de prestigio internacional: el Queen Anne, Carnival Firenze, Scenic Eclipse II y Discoverer.

Juan Marcos Mancilla, gerente de Logística de Puerto Valparaíso, comentó que la reunión de planificación de recaladas realizada en las dependencias del puerto, “nos deja muy satisfechos porque, en primer lugar, el grado de asistencia de los participantes demuestra un total interés, tanto de la Delegación Presidencial, agentes propiamente que están encargados del agenciamiento de este tipo de nave, los terminales, como de los que se encargan del turismo de los pasajeros en la ciudad. Fue una muy buena convocatoria. Y la otra excelente noticia, es que para esta temporada estamos planificando 30 recaladas que nos significa un aumento de un 25%, porque el año pasado tuvimos 24 recaladas”.

Por su parte, la alcaldesa (S) de Valparaíso, Javiera Garcia, señaló que “esta temporada de cruceros es una muy buena noticia para Valparaíso. El aumento del 25% en las recaladas confirma que nuestra ciudad sigue consolidándose como la principal puerta de entrada del turismo marítimo en Chile y como un destino cada vez más atractivo a nivel internacional”.

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