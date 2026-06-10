Putaendo invita a vivir las vacaciones de invierno entre historia, naturaleza y tradiciones

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La Capital Patrimonial del Valle del Aconcagua ofrece panoramas para toda la familia, gastronomía local y una amplia variedad de atractivos para disfrutar del receso de mitad de año.

Con una variada oferta de atractivos culturales, históricos y naturales, la comuna de Putaendo, conocida en los últimos días por contar con la “Bufanda más larga de Chile”, se prepara para recibir a visitantes de distintos puntos de la región y del país durante las próximas vacaciones de invierno, consolidándose como uno de los destinos patrimoniales más atractivos del Valle del Aconcagua.

Este territorio, que además cuenta con la declaratoria de Zona de Interés de Turístico (ZOIT), tiene experiencias y atractivos para toda la familia, siendo un destino imperdible para este receso de mitad de año.

En este contexto, el Alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, destacó que “la Capital Patrimonial del Aconcagua quiere invitarlos a visitar la comuna de Putaendo, a recorrer sus calles, valorar la arquitectura, la arqueología, la historia, la cultura que nos hace efectivamente un pueblo distinto, un pueblo único, con una identidad que nos caracteriza. Acá podrán encontrar hotelería, restaurantes y distintas iniciativas y circuitos turísticos que permiten pasar un buen fin de semana y unas buenas vacaciones”.

Entre los imperdibles de la comuna, destacan el Centro Histórico y la tradicional Calle Comercio, el Puente Cimbra y sus alrededores, el Centro Cultural Bernardo Parra, el Parque Escultórico Cementerio de Carretas y los sitios vinculados al paso del Ejército Libertador, además de distintos lugares para quienes buscan experiencias al aire libre y conexión con la naturaleza.

Por su parte, la Directora Regional de Sernatur, Carolina Carrasco, indicó que “queremos invitarlos a disfrutar de estas vacaciones de invierno recorriendo los diversos destinos que ofrece la Región de Valparaíso, y Putaendo es, sin duda, uno de ellos. Su riqueza patrimonial, sus paisajes, su historia y la oferta de experiencias que ofrece a visitantes de todas las edades lo convierten en un panorama imperdible para esta temporada. Además, al visitar la comuna estamos apoyando a emprendedores, comerciantes y servicios turísticos locales, impulsando el desarrollo del territorio”.

Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Putaendo, Norka Nieto, añadió que “nosotros estamos preparados para recibir a los turistas y transformar su visita en una experiencia. Acá se vive un ambiente familiar, tenemos actividades al aire libre, cabalgatas, trekking y también se pueden disfrutar de nuestros artesanos, de la calle Comercio, además de las actividades que como gremio organizamos con la comunidad”.

¿Qué hacer en Putaendo estas vacaciones?

Quienes visiten Putaendo durante la temporada invernal podrán disfrutar de una amplia variedad de experiencias que combinan historia, cultura, naturaleza y patrimonio, convirtiendo a la comuna en un destino ideal para recorrer en familia.

Patrimonio e historia:

Hacienda Lo Vicuña y sus casas patrimoniales.

Centro Cultural Bernardo Parra.

Centro Histórico y Calle Comercio de Putaendo.

Escultura Homenaje al Caballo de San Martín.

Monumento al Combate de Achupallas.

Monumento del Combate Las Coimas.

Monumento Nacional Los Corrales del Chalaco.

Monumento y ex Capilla El Tártaro.

Parque Escultórico Cementerio de Carretas.

Naturaleza y recreación:

Parque El Huaso de Sahondé.

Parque Municipal Alcalde Guillermo Reyes Cortéz.

Parque Puente Cimbra.

Resguardo de Los Patos, ideal para el senderismo, la observación de flora y fauna y el cicloturismo.

Turismo religioso:

Capilla de Lo Vicuña.

Cristo de Rinconada de Silva, uno de los miradores más emblemáticos del Valle del Aconcagua.

Iglesia San Antonio de Padua.

Santuario de Lourdes.

Gastronomía y comercio local:

La experiencia en Putaendo también invita a disfrutar de la gastronomía típica del Valle del Aconcagua, los productos locales, las artesanías y la atención cercana de emprendedores, restaurantes y pequeños comercios que forman parte de la identidad de la comuna. Todo ello permite complementar la visita con sabores, tradiciones y productos con sello local.

Con su riqueza patrimonial, paisajes naturales y tradiciones vivas, Putaendo ofrece una alternativa ideal para disfrutar de unas vacaciones de invierno diferentes, invitando a descubrir la historia y la identidad de una de las comunas más emblemáticas del Valle del Aconcagua.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.