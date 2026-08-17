17/08/2026
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Canal 13

¡Qué dice Chile! celebra cinco años en pantalla con premios millonarios y una edición especial

Marcelo Andrade Saez

El exitoso programa de concursos de Canal 13 conmemora su quinto aniversario con una semana especial que incluye el regreso de equipos históricos y grandes premios.

Martín Cárcamo en el estudio de ¡Qué dice Chile! celebrando el quinto aniversario.

A partir de este lunes, “¡Qué dice Chile!” celebra cinco años en pantalla con una edición especial que repasa su historia y entrega importantes premios a sus participantes más destacados. Desde su estreno en agosto de 2021, el espacio conducido por Martín Cárcamo ha evolucionado hasta consolidarse como un referente para las familias chilenas. “El programa ya está en el corazón del público, y es un programa muy distinto al que partió”, afirma el animador.

La Sonora Malecón presentándose en el escenario de ¡Qué dice Chile!.

Durante este lustro, el formato ha integrado elementos clave como la participación de la productora Viviana Paulina, la Sonora de Teñirse y los personajes de Titín y Lilina. Para Cárcamo, estos componentes han construido “el mágico mundo de ‘Qué dice Chile’”, un universo que permite al espacio mantenerse vigente. Por su parte, Viviana Paulina destaca que el desafío constante ha sido la innovación: “Estamos muy motivados a seguir sacando siempre cosas nuevas. Ese es nuestro propósito, siempre ir innovando en todo sentido”.

Martín Cárcamo junto a los personajes Titín y Lilina en el set del programa.

La celebración, que se extenderá por siete emisiones, contará con duelos de eliminación directa entre equipos históricos que llegaron a instancias finales en temporadas anteriores. El premio mayor será de 15 millones de pesos, equivalente a un auto, sumado a la posibilidad de acumular hasta 25 millones de pesos en tableros perfectos. El especial contará además con la presencia de la Sonora Malecón, videos del recuerdo y la participación de los personajes emblemáticos del programa.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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