¡Qué dice Chile! Prime ya tiene fecha de estreno: Martín Cárcamo liderará la competencia de celebridades
El exitoso programa de concursos de Canal 13 regresa a su formato estelar el próximo viernes 24 de julio, donde famosos competirán para cumplir los sueños de otras personas.
El espacio de concursos “¡Qué dice Chile!”, que se ha consolidado como uno de los favoritos de las tardes en la televisión chilena, prepara un importante salto a la programación nocturna. A partir del viernes 24 de julio, a las 22:30 horas, el programa conducido por Martín Cárcamo retomará su versión prime, manteniendo la esencia que lo ha caracterizado, pero con una dinámica renovada centrada en la solidaridad.
A diferencia de la versión vespertina, donde los participantes compiten por premios monetarios, en esta edición estelar los famosos jugarán con un propósito altruista. Según explica el animador, “la idea es que ellos van a participar por una causa que elegirán para poder cumplir el sueño de una persona en particular. Esos sueños pueden ser desde un viaje, pagar la educación de un hijo, un automóvil o cualquier otro sueño, por lo que tendrá mucha emoción y con una historia detrás”.
Este estreno llega en un momento especial para el espacio, que en agosto próximo cumplirá cinco años al aire. “Estoy muy contento. Hace cinco años partimos tímidamente y con el correr del tiempo se fue convirtiendo en el programa favorito del público, y al que constantemente le hemos ido incorporando cosas nuevas que son muy nuestras. Y, por lo mismo, feliz de sumar ahora una nueva edición en el prime”, reflexiona Cárcamo sobre el éxito del formato.
“¡Qué dice Chile! Prime” debutará el viernes 24 de julio, inmediatamente después de “Teletrece central”, a través de las pantallas de Canal 13 y todas sus plataformas digitales.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.