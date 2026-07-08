¡Qué dice Chile! se viste de gala: el programa de Martín Cárcamo estrena versión VIP en horario prime

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El exitoso programa de concursos de Canal 13 celebrará sus cinco años en pantalla con una nueva apuesta nocturna donde famosos competirán por cumplir sueños.

El espacio de concursos familiar, conducido por Martín Cárcamo, suma un nuevo hito a su trayectoria al retomar una de las tradiciones de sus primeras temporadas: una versión VIP que se emitirá en horario prime durante los viernes.

Sobre este nuevo desafío, el animador señaló: “Estoy muy contento por la posibilidad de vestirme de gala y volver al horario prime con un programa tan querido y al que le va tan bien en la tarde. Además de tener un look de noche, ahora vamos a tener personas conocidas, amigos del programa que todo el mundo ubica y que tienen una gran trayectoria, como animadores, actores, deportistas e influencers”.

A diferencia de la versión vespertina, en este formato los participantes no competirán por un premio monetario personal. Al respecto, Cárcamo detalló: “Los vamos a ver a todos compitiendo por una causa y así cumplirle el sueño a una persona particular, que pueden ir desde un viaje, pagar la educación a un hijo, un automóvil, o lo que necesiten. Por eso, va a tener mucha emoción, mucha historia, y va a reunir a las familias todos los viernes para divertirnos y pasarlo bien”.

“¡Qué dice Chile! VIP” llegará próximamente a las pantallas de Canal 13 los viernes, inmediatamente después de “Teletrece central”.

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