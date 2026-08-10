Quillota avanza en la creación de una Mesa Comunal de Lactancia Materna

Cargando... Cargando...

La iniciativa busca articular el trabajo de salud, educación y organizaciones locales para fortalecer el apoyo a la lactancia durante todo el año.

La Municipalidad de Quillota anunció la conformación de una Mesa Comunal de Lactancia Materna, con el objetivo de dar continuidad y fortalecer las labores de promoción y apoyo que actualmente realizan diversas organizaciones en la comuna. El compromiso fue oficializado por la alcaldesa (s), Loretto Court Lira, durante la Feria de la Lactancia Materna realizada en la Plaza de Armas, en el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

“Nos hemos comprometido para hacer la Mesa Comunal de la Lactancia en nuestra comuna de Quillota. Vamos a trabajar con el Departamento de Salud y con el Departamento de Educación, para que esto sea un trabajo institucional permanente, no solamente circunscrito a la Semana de la Lactancia Materna, sino durante todo el año”, indicó Loretto Court.

La futura instancia permitirá coordinar el trabajo del Comité de Lactancia Materna del Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, la Oficina Local de Niñez y los jardines infantiles de la Red de Educación Municipal e Integra. La médica Ximena Maldonado, del centro de salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, destacó la importancia de este avance: “Queremos que esta comuna sea amiga de la lactancia, amiga del niño, amiga de la madre y, por lo tanto, es importante que trabajemos y fijemos ciertos hitos a nivel local para reflexionar sobre las cosas que nos están preocupando en Chile, como la baja natalidad y también la baja cobertura de la lactancia materna”.

La Feria de la Lactancia Materna permitió a la comunidad conocer los beneficios de esta práctica, que va más allá de la nutrición, al fortalecer el vínculo afectivo entre madres e hijos. La autoridad municipal enfatizó que el trabajo de la nueva mesa deberá involucrar espacios cotidianos como hogares, centros de salud y lugares de trabajo para generar condiciones óptimas de apoyo a las familias.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

