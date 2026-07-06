Quillota impulsa una alianza entre salud mental, agroecología y comunidad

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La iniciativa busca capacitar a profesionales de la salud e implementar huertos como herramienta complementaria para el bienestar psicosocial y la rehabilitación en la comuna.

Con un enfoque centrado en la salud mental comunitaria, la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el Centro Ceres y la red de salud mental de Quillota dieron inicio al proyecto “Huertas terapéuticas: espacios comunitarios para la salud mental”. Esta iniciativa tiene como objetivo formar a equipos profesionales en el diseño e implementación de huertos como una herramienta de acompañamiento terapéutico y rehabilitación.

El proyecto, financiado por el Fondo Concursable de Vinculación con el Medio 2026 de la PUCV, contempla un ciclo formativo para más de 20 profesionales, quienes aprenderán técnicas de planificación de cultivos, manejo ecológico de suelos y uso de hierbas medicinales. Además, se apoyará la creación de tres huertos en centros participantes. Eduardo Fernández, director del proyecto, señaló que la iniciativa busca “entregar herramientas prácticas a los equipos de salud mental para que puedan incorporar los huertos en sus procesos de acompañamiento”.

Por su parte, Juan Eugenio Álvaro, director de la Escuela de Agronomía PUCV, destacó el valor social de esta disciplina: “tienen el objetivo de generar comunidad, apoyar en todo lo que tiene que ver con la salud mental y también fortalecer una identidad dentro de la zona”. Desde el Centro de Salud Mental Vida Nueva, la trabajadora social Marcela Luna Ayala valoró la propuesta como un avance significativo: “Es una iniciativa importante, la consideramos como un gran paso”, enfatizando que estos espacios complementan la atención clínica al fomentar el apoyo mutuo y el desarrollo de habilidades.

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