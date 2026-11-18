Cargando... Cargando...

El próximo 2 de diciembre, agricultores, profesionales y usuarios de agua de toda la Región de Valparaíso se reunirán para promover prácticas y tecnologías orientadas a la eficiencia hídrica.

Promover una gestión eficiente del agua y fortalecer el trabajo de quienes administran y usan el recurso en la región, son los principales objetivos del Segundo Encuentro Regional de Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) que se realizará en la comuna de Quillota. La instancia reunirá a agricultores, profesionales del agro, productores del sector agroalimentario, dirigentes y representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas a la gestión hídrica.

El evento, organizado por el Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso con el apoyo de Corfo y la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser), contará con la participación de expositores internacionales. El propósito es favorecer el intercambio de experiencias sobre cómo enfrentar los desafíos actuales del recurso hídrico y adaptar soluciones exitosas a la realidad regional.

“Cuando cambia la disponibilidad del recurso, las organizaciones tienen importantes decisiones que tomar, por lo que queremos que se genere un intercambio fructífero de experiencias con quienes han debido enfrentar escenarios similares y adaptar esas experiencias a cada territorio”, señaló Ricardo Astorga, gerente de Transforma Gestión Hídrica Valparaíso.

Astorga subrayó la importancia de “construir un ecosistema integrado en torno a la gestión del agua para reunir a las organizaciones de usuarios, las instituciones públicas y las empresas. Así, quienes administran el agua conocen de primera mano lo que ocurre en sus cuencas y podemos orientar el apoyo público y las soluciones tecnológicas hacia lo que cada territorio necesita”.

Durante la jornada se llevará a cabo una Feria Tecnológica donde diversas empresas presentarán herramientas y plataformas para fortalecer la gestión del agua y la eficiencia en el riego. “Con esto buscamos acercar estas tecnologías a quienes son los principales actores cuando hablamos de usar de forma eficiente el agua. Queremos que los usuarios y dirigentes planteen sus necesidades y que consulten cómo estas tecnologías y soluciones pueden ser incorporadas a su trabajo”, expresó Mónica González, gerente regional de Codesser.

González añadió que “una organización que está evaluando incorporar una tecnología necesita saber cómo se instala, quién puede operarla y qué mantenimiento requiere. La idea es que en esta feria se hagan todas esas preguntas para acercar la tecnología a los campos de la región”. Los interesados pueden inscribirse a través de las redes sociales del Programa Transforma Gestión Hídrica Valparaíso o en www.perhidricovalpo.cl.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

