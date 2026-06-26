Quilpué fortalece infraestructura de Escuela Especial de Desarrollo y Colegio Jorge Rock Lara con inversión que supera los 536 millones

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Las obras de conservación ejecutadas en ambos establecimientos educacionales buscan entregar espacios más seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje de cientos de estudiantes.

Con el propósito de mejorar la infraestructura educativa y entregar espacios más seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje se ejecutaron las obras de conservación de la Escuela Especial de Desarrollo Renacimiento y del Colegio Jorge Rock Lara, iniciativas que en conjunto superaron los $536 millones de inversión, beneficiando a cientos de estudiantes y sus comunidades educativas.

Con la presencia de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti Badía; autoridades de educación; representantes de la Corporación Municipal de Quilpué; equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, se inauguraron estos importantes proyectos.

“Estamos recuperando espacios que durante muchos años esperaron mejoras importantes. Hoy entregamos infraestructura renovada, segura y de calidad para que nuestros estudiantes puedan aprender en las mejores condiciones posibles. Invertir en educación también significa invertir en bienestar y oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes”, señaló la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti.

El proyecto de conservación de la Escuela Especial de Desarrollo contempló una inversión de $469.975.009, destinada a recuperar y extender la vida útil del establecimiento mediante una intervención integral de su infraestructura.

Las obras incluyeron importantes mejoras como el mejoramiento de pinturas interiores y exteriores; reposición de ventanas con sistema termopanel; incorporación de sistemas de aislación térmica; cambio de puertas; reposición de pavimentos; recambio total de luminarias a tecnología LED; remodelación de los servicios higiénicos, entre otros.

En tanto, el Proyecto de Conservación de Emergencia del Colegio Jorge Rock Lara consideró una inversión cercana a $66 millones, permitiendo intervenir sectores que durante años presentaban problemas estructurales derivados principalmente de filtraciones y deterioro de la infraestructura.

Las obras contemplaron la reposición de pisos; renovación de cielos; instalación de luminarias LED; reparación de superficies; pintura interior; cambio completo de techumbres; reparación de estructuras; reposición de canales y bajadas de aguas lluvias; además del mejoramiento de diversas salas de clases y dependencias administrativas.

“Estas mejoras solucionan problemas que afectaban directamente el desarrollo de las clases. Hoy contamos con espacios seguros, completamente reparados y adecuados para nuestros estudiantes, lo que representa un avance muy importante para toda nuestra comunidad escolar”, afirmó el director del establecimiento, Álex Muñoz Contreras.

Por su parte, la secretaria general de la Corporación Municipal de Quilpué, Patricia Colarte, destacó la complejidad técnica de los trabajos: “Cada uno de estos proyectos significó un importante trabajo de planificación y ejecución. Incluso fue necesario incorporar soluciones adicionales frente a problemas estructurales detectados durante las obras, siempre pensando en entregar establecimientos seguros, funcionales y con mejores condiciones para el aprendizaje”.

Con estas iniciativas, la Municipalidad de Quilpué y la Corporación Municipal reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública, impulsando proyectos que permitan contar con establecimientos modernos, seguros e inclusivos, contribuyendo al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de la comuna.

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