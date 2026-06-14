Quilpué impulsa el deporte local con 122 becas y una inversión de $130 millones

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Quilpué refuerza su compromiso con el deporte mediante la entrega de 122 Becas Deportivas Municipales, con una inversión cercana a los $130 millones, para apoyar a talentos locales.

Un total de 122 deportistas de Quilpué fueron beneficiados con la Beca Deportiva Municipal 2026, programa impulsado por la Municipalidad de Quilpué que este año alcanzó una inversión cercana a los $130 millones para apoyar a talentos destacados, deportistas de alto rendimiento y de categoría élite de la comuna.

La ceremonia de entrega se realizó en el Gimnasio Municipal Thompson y reunió a deportistas, familias, dirigentes y autoridades locales en una jornada de reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el compromiso de quienes representan a Quilpué en diversas disciplinas deportivas.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó que esta iniciativa refleja la importancia que tiene el deporte dentro de la gestión municipal. “Quilpué se está consolidando como una tierra de talentos y oportunidades para el deporte. Esta beca representa una inversión concreta en nuestros deportistas, porque creemos que el esfuerzo, la disciplina y el compromiso deben contar con respaldo institucional para que puedan seguir creciendo y representando con orgullo a nuestra comuna”, señaló la jefa comunal.

La Beca Deportiva Municipal tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los deportistas locales, entregando apoyo económico que les permita enfrentar gastos asociados a entrenamientos, implementación, viajes, participación en campeonatos y procesos de preparación competitiva.

El encargado del Departamento de Deportes, Felipe Eldredge, destacó la relevancia de este apoyo y los nuevos desafíos impulsados por la actual administración. “Estamos entregando cerca de 130 millones de pesos a nuestros deportistas de Quilpué, apoyando a talentos destacados, de alto rendimiento y también a esta nueva línea Élite impulsada por nuestra administración. Fue una jornada llena de emoción, acompañados por nuestras dos Copas América, que inspiran a las nuevas generaciones, y muy contentos además con el desafío que representa seguir fortaleciendo el Team Quilpué”, expresó.

Durante la actividad, los asistentes también pudieron disfrutar de una presentación de Joaquín Álvarez, seleccionado nacional de gimnasia artística, quien sorprendió al público con una destacada demostración que dio realce a la ceremonia. Asimismo, se destacó el importante rol que cumplen las familias, entrenadores y clubes deportivos en el crecimiento de cada uno de los beneficiarios, quienes día a día trabajan para alcanzar nuevas metas y representar de la mejor manera a la comuna.

Finalmente, los 122 talentos quilpueínos firmaron sus respectivos convenios de aporte, formalizando la entrega de estos recursos que les permitirán continuar desarrollando sus carreras deportivas y proyectando el nombre de Quilpué en escenarios regionales, nacionales e internacionales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.