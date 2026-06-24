Quilpué inicia sus vacaciones de invierno con corrida Dog Lover y variadas actividades familiares

Cargando... Cargando...

La comuna ofrece una cartelera gratuita que incluye eventos deportivos, el Quilpué Panini Fest, un festival de teatro y conciertos en vivo.

Con una variada programación cultural, deportiva y recreativa, la comuna de Quilpué dio el puntapié inicial a sus actividades gratuitas para estas vacaciones de invierno. La parrilla programática está diseñada para ofrecer alternativas de entretenimiento seguro y familiar a todos los vecinos y vecinas durante el periodo estival de mediados de año.

La planificación contempla talleres de teatro para niños y jóvenes de entre 8 y 17 años, además de espacios creativos enfocados en la confección de revistas tipo cómic y la creación de objetos con greda. A estas iniciativas se sumarán jornadas recreativas en la Plaza Arturo Prat, donde los más pequeños podrán disfrutar de juegos inflables, actividades lúdicas, zumba kids, shows y concursos en vivo.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, invitó a la comunidad a sumarse a estas iniciativas y destacó la importancia de generar espacios de encuentro para las familias: “Queremos que estas vacaciones de invierno sean una oportunidad para que nuestros niños, niñas y adolescentes disfruten de actividades entretenidas, seguras y gratuitas. Hemos preparado una programación pensada para toda la familia y también instancias para compartir junto a nuestras mascotas, que también son parte de nuestra familia”, señaló la jefa comunal.

Entre los hitos más esperados destaca la Corrida Dog Lover, agendada para el domingo 28 de junio, entre las 8:30 y las 12:00 horas, en la Calle del Deporte. Asimismo, el ámbito deportivo se potenciará entre el 3 y el 5 de julio en el Gimnasio Municipal, recinto que albergará la Copa Quilpué de Voleibol para promover la vida saludable.

El Bioparque Fundo El Carmen también se sumará a la agenda invernal con talleres de artesanías naturales, jornadas de plantación, expediciones guiadas y experiencias educativas sobre el cuidado del hábitat animal. En el plano cultural, la cartelera destaca el concierto de Cristóbal Briceño junto a la Orquesta Municipal, además de la segunda versión del Festival de Teatro, que se tomará el Teatro Municipal entre el 2 y el 5 de julio.

Finalmente, los amantes del fútbol y el coleccionismo tendrán su espacio en el Quilpué Panini Fest, evento que se desarrollará los días 27 y 28 de junio en el Estadio Municipal Arturo Longton Guerrero, ofreciendo intercambio de láminas, juegos, stands y diversas actividades temáticas para los asistentes.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.