Quilpué recibe reconocimiento tras la aprobación de su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático

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La comuna avanza en su estrategia de sostenibilidad y resiliencia climática con un instrumento enfocado en la protección de la biodiversidad, gestión hídrica y prevención de desastres.

Con una ceremonia en el Vivero Municipal de Quilpué y con la presencia de la Seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, la alcaldesa Carolina Corti y el equipo municipal, se llevó a cabo el reconocimiento al municipio ante la aprobación de su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, en el marco de las numerosas acciones que lidera la corporación en su comuna.

Parte del trabajo que realiza la SEREMI del Medio Ambiente ha sido la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), la cual establece como meta de Estado que Chile sea carbono neutral y resiliente a más tardar el año 2050. Esta ley mandata la creación de instrumentos de gestión concretos a nivel nacional, regional y comunal.

En el caso de la Municipalidad de Quilpué, el proceso culminó exitosamente obteniendo la aprobación de su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático durante junio de 2025. Actualmente, el instrumento se encuentra en fase de implementación, impulsando acciones concretas en materias como protección de la biodiversidad, gestión del agua, gestión del riesgo de desastres, soberanía alimentaria, eficiencia energética, gestión de residuos y educación socioambiental.

La Seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, destacó el avance de la comuna señalando que “la gestión ambiental local es hoy una tarea fundamental y el municipio de Quilpué lo sabe. Los desafíos asociados al cambio climático, la conservación de los recursos naturales, la gestión de residuos y la educación ambiental requieren del trabajo conjunto entre las instituciones públicas, las organizaciones sociales, el sector privado y la ciudadanía. Hemos querido venir a Quilpué a felicitar a este gran equipo municipal y su alcaldesa, quienes además se encuentran certificados ambientalmente por nuestro ministerio en uno de los niveles más altos, lo que nos enorgullece enormemente.”

La Ley Marco de Cambio Climático mandata a los municipios a desarrollar Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), instrumentos esenciales para enfrentar los desafíos del cambio climático en nuestro país. Estos planes están diseñados para fortalecer las capacidades locales y alinear la acción comunal con las metas nacionales de mitigación y adaptación.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti manifestó que “recibir este reconocimiento por nuestro Plan de Acción de Cambio Climático es un orgullo para Quilpué y una señal de que estamos avanzando con decisión hacia una comuna más sostenible y preparada para los desafíos ambientales del futuro. Este logro refleja el compromiso de nuestro municipio, de nuestros equipos técnicos y de la comunidad, que entiende que el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos. Seguiremos impulsando acciones concretas que nos permitan proteger nuestros ecosistemas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.”

Actualmente la región ya cuenta con 35 Planes de Acción Comunal de Cambio Climático. Estos planes permiten identificar vulnerabilidades locales y establecer medidas de adaptación específicas, como el manejo de la interfaz urbano-forestal, la creación de cortafuegos y la silvicultura preventiva, bajando la estrategia climática al territorio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.