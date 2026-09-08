Quilpué se viste de gala: instalan 1500 banderas para celebrar las Fiestas Patrias

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La Municipalidad de Quilpué desplegó un masivo operativo para decorar diversos sectores de la comuna, incluyendo zonas céntricas y localidades rurales como Colliguay.

Con el objetivo de generar un ambiente festivo y dar la bienvenida al Mes de la Patria, equipos de la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Quilpué completaron la instalación de 1500 banderas nacionales en distintos puntos del territorio comunal.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el sentido de esta iniciativa: “Queremos poner en valor nuestra identidad y las tradiciones que nos unen como chilenos. Con esta instalación, buscamos que septiembre se viva con alegría en Quilpué. Sin duda, es una invitación a los vecinos y a quienes nos visitan para celebrar, para encontrarnos y para disfrutar las Fiestas Patrias en familia”.

Esta intervención urbana se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente. La Ley N°20.537 permite el uso de la bandera nacional durante todo el año, recordando además su carácter obligatorio en edificios públicos y privados durante las jornadas del 18 y 19 de septiembre. De esta forma, la comuna busca promover un entorno de unidad y valoración de las tradiciones nacionales.

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