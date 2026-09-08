Quilpué se viste de gala: instalan 1500 banderas para celebrar las Fiestas Patrias
La Municipalidad de Quilpué desplegó un masivo operativo para decorar diversos sectores de la comuna, incluyendo zonas céntricas y localidades rurales como Colliguay.
Con el objetivo de generar un ambiente festivo y dar la bienvenida al Mes de la Patria, equipos de la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Quilpué completaron la instalación de 1500 banderas nacionales en distintos puntos del territorio comunal.
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el sentido de esta iniciativa: “Queremos poner en valor nuestra identidad y las tradiciones que nos unen como chilenos. Con esta instalación, buscamos que septiembre se viva con alegría en Quilpué. Sin duda, es una invitación a los vecinos y a quienes nos visitan para celebrar, para encontrarnos y para disfrutar las Fiestas Patrias en familia”.
Esta intervención urbana se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente. La Ley N°20.537 permite el uso de la bandera nacional durante todo el año, recordando además su carácter obligatorio en edificios públicos y privados durante las jornadas del 18 y 19 de septiembre. De esta forma, la comuna busca promover un entorno de unidad y valoración de las tradiciones nacionales.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.