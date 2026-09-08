08/09/2026
Lo último:
ComunidadRegión de Valparaíso

Quilpué se viste de gala: instalan 1500 banderas para celebrar las Fiestas Patrias

Marcelo Andrade Saez

La Municipalidad de Quilpué desplegó un masivo operativo para decorar diversos sectores de la comuna, incluyendo zonas céntricas y localidades rurales como Colliguay.

Con el objetivo de generar un ambiente festivo y dar la bienvenida al Mes de la Patria, equipos de la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Quilpué completaron la instalación de 1500 banderas nacionales en distintos puntos del territorio comunal.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el sentido de esta iniciativa: “Queremos poner en valor nuestra identidad y las tradiciones que nos unen como chilenos. Con esta instalación, buscamos que septiembre se viva con alegría en Quilpué. Sin duda, es una invitación a los vecinos y a quienes nos visitan para celebrar, para encontrarnos y para disfrutar las Fiestas Patrias en familia”.

Esta intervención urbana se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente. La Ley N°20.537 permite el uso de la bandera nacional durante todo el año, recordando además su carácter obligatorio en edificios públicos y privados durante las jornadas del 18 y 19 de septiembre. De esta forma, la comuna busca promover un entorno de unidad y valoración de las tradiciones nacionales.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Museo Fonck invita a niños y niñas a conocer la leyenda del Hombre Pájaro

Marcelo Andrade Saez

Inestabilidad en el Paso Los Libertadores tensiona el abastecimiento de alimentos previo a Fiestas Patrias

Marcelo Andrade Saez
Pescadores artesanales trabajando en una embarcación en alta mar.

Pescadores y acuicultores afectados por temporales ya pueden postular a fondo de reactivación económica

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon