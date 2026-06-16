Quilpué y Universidad de Valparaíso unen fuerzas en exitoso operativo dental para adultos mayores

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Más de 40 adultos mayores de la Población Araya recibieron atención odontológica y exámenes preventivos gracias a la colaboración entre la Corporación Municipal de Quilpué y la Universidad de Valparaíso.

Como parte del trabajo colaborativo que impulsa la Corporación Municipal de Quilpué junto a distintas instituciones de educación superior, esta semana se desarrolló un operativo de salud que benefició a más de 40 personas mayores de la Población Araya. La iniciativa, coordinada por la Unidad de Salud Integral Móvil y la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, permitió acercar prestaciones odontológicas a vecinos y vecinas del sector, además de brindar a estudiantes de quinto año una valiosa experiencia formativa en terreno, vinculada directamente con las necesidades reales de la comunidad.

La jornada se realizó en la sede de la Junta de Vecinos N°48 de la Población Araya, donde se habilitaron cuatro sillones dentales para la atención de usuarios y usuarias del sector. Durante el operativo se efectuaron diversas prestaciones, entre ellas destartrajes, profilaxis, aplicación de barniz de flúor, sellantes, restauraciones con composite, procedimientos clínicos y derivaciones para tratamientos de mayor complejidad. Además, el equipo de la Unidad de Salud Integral Móvil aprovechó la instancia para realizar Exámenes de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), orientación en salud y derivaciones para mamografías, fortaleciendo así la prevención y detección oportuna de enfermedades.

María Fernanda Gatica, TENS de la Unidad de Salud Integral Móvil, destacó la positiva recepción de la comunidad: “Hoy estamos realizando un operativo dental para los vecinos y vecinas de la Población Araya, junto a profesionales dentistas, nuestra dentista de la Unidad de Salud Integral Móvil y estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Hemos recibido a muchos usuarios que han llegado muy contentos y agradecidos por esta oportunidad de atención cercana. Además, estamos realizando prestaciones preventivas como EMPA, PAP y derivaciones para mamografías”.

El operativo surgió a partir de un trabajo conjunto entre la Universidad de Valparaíso, la Corporación Municipal de Quilpué y la Junta de Vecinos N°48, luego de identificar necesidades prioritarias de salud mediante un diagnóstico participativo realizado junto a la comunidad. Para Katherine Sagredo, académica de la Escuela de Odontología de la Universidad de Valparaíso, estas acciones reflejan el compromiso de la institución con la formación integral de sus estudiantes y con la salud comunitaria. “El diagnóstico participativo realizado por los estudiantes ha sido fundamental para dar sustento a este tipo de intervenciones. Esta experiencia permite que los futuros profesionales comprendan las realidades y necesidades de los territorios, desarrollando una mirada más cercana, empática y enfocada en las personas”.

Por su parte, la Directora de la Junta de Vecinos N°48, Paola Fernández, valoró el trabajo colaborativo desarrollado en beneficio de la comunidad. “Me ha impactado profundamente cómo, cuando existe voluntad y trabajo conjunto, se pueden lograr grandes cosas. Hemos recibido apoyo constante tanto de la Universidad como de la Corporación Municipal, especialmente en áreas tan importantes como la salud odontológica, lo que ha significado una gran ayuda para nuestros vecinos y vecinas, considerando que gran parte de nuestra comunidad corresponde a personas mayores”. Para los dirigentes vecinales, esta actividad representó mucho más que una jornada de atención clínica: fue una muestra concreta de cómo la articulación entre instituciones, equipos de salud y organizaciones comunitarias puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, acercando prestaciones y fortaleciendo el trabajo territorial en beneficio de quienes más lo necesitan.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.