Quintero fortalece la seguridad comunitaria con alianza entre vecinos, municipio y Codelco Ventanas

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El “Compromiso Comunal por la Seguridad” permitirá la implementación de sistemas de alarmas comunitarias solares, beneficiando a cerca de 4.400 familias de la comuna.

Con la participación de autoridades comunales, dirigentes vecinales y representantes de organizaciones sociales, se realizó la firma del Compromiso Comunal por la Seguridad, una iniciativa impulsada por Codelco División Ventanas junto a la Ilustre Municipalidad de Quintero, la Cámara de Comercio local y diversas organizaciones comunitarias, orientada a fortalecer la prevención, la organización vecinal y la seguridad en distintos sectores de la comuna.

El acuerdo consolida un trabajo colaborativo desarrollado durante los últimos meses entre Codelco, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Quintero y las juntas de vecinos, que ha incluido reuniones, capacitaciones, recorridos en terreno y la implementación de redes de alarmas comunitarias, alimentadas con energía solar, en diferentes zonas. La iniciativa considera proyectos ya ejecutados en el sector rural de Quintero y en la localidad de Loncura, además de una próxima etapa que beneficiará a vecinos y vecinas de Quintero Península.

El gerente general de Codelco División Ventanas, Ricardo Weishaupt, destacó que la iniciativa beneficiará a más de 4 mil familias. “Todo esto responde a un objetivo fundamental: fortalecer la seguridad ciudadana”, afirmó, agregando que el proyecto nació a partir del diálogo con las juntas de vecinos y que se complementará con la futura implementación de cerca de 70 cámaras de televigilancia.

Por su parte, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, valoró el trabajo conjunto entre el municipio, las organizaciones sociales y Codelco Ventanas, enfatizando que la seguridad es una condición esencial para el desarrollo comunal. “Si queremos consolidarnos como una comuna turística, debemos partir por lo más importante: la seguridad”, sostuvo.

En representación de las organizaciones vecinales, el presidente de la Junta de Vecinos El Estuche de Loncura, Gerardo González, afirmó que estos dispositivos entregarán mayor tranquilidad a las familias, especialmente a los adultos mayores y a quienes viven en sectores más alejados. “Estas alarmas no solo son útiles para enfrentar hechos delictivos, sino también para responder a emergencias de salud”, señaló.

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