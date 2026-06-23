Quintero y Carabineros potencian alianza para proteger a la infancia y víctimas de violencia

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A través del Programa de Seguridad Integrada 24 Horas, ambas instituciones coordinan acciones para la restitución de derechos y la prevención temprana en la comuna.

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y protección de grupos vulnerables de la comuna, se realizó una importante reunión de coordinación entre la Municipalidad de Quintero y Carabineros de Chile, en el marco del Programa de Seguridad Integrada 24 Horas.

La jornada fue encabezada por el administrador municipal, César Garrido, y contó con la participación de la mayor María Fernanda Muñoz Moureira, jefa del Departamento de Protección de la Familia y Grupos Vulnerables de Carabineros de Chile; del capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría de Quintero; además de funcionarios del Departamento Social, la Dirección de Seguridad Pública y el Gabinete de Alcaldía de la Municipalidad de Quintero.

Durante el encuentro se abordaron los desafíos y proyecciones del trabajo conjunto orientado a la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como también de mujeres víctimas de violencia de género, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y respuesta institucional en beneficio de la comunidad.

El Programa de Seguridad Integrada 24 Horas es una estrategia de colaboración entre Carabineros de Chile, los municipios y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permite el intercambio oportuno y eficiente de información respecto de casos que requieren intervención temprana, favoreciendo una respuesta coordinada entre las instituciones involucradas.

La mayor María Fernanda Muñoz destacó la relevancia de continuar fortaleciendo esta alianza de trabajo que la comuna mantiene desde hace casi dos décadas. “Nuestro principal objetivo es establecer y fortalecer alianzas de trabajo que ya se vienen desarrollando, con la finalidad de lograr una intervención efectiva de nuestros niños, niñas y adolescentes en el territorio, así como también abordar oportunamente aquellas situaciones vinculadas a violencia de género”, señaló.

La oficial explicó además que el convenio de colaboración entre Carabineros y la Municipalidad de Quintero se encuentra vigente desde el año 2007. “Semanalmente derivamos todos aquellos casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulneración de derechos o que se han visto involucrados en algún hecho delictual. Entre los años 2025 y 2026 se han registrado 444 derivaciones, información que permite desarrollar intervenciones oportunas a través de los programas municipales”, precisó.

Por su parte, el administrador municipal César Garrido valoró el trabajo coordinado que se realiza con Carabineros y destacó los beneficios que este programa genera para la comunidad. “El objetivo principal de esta estrategia es restituir derechos, disminuir factores de vulnerabilidad, prevenir ingresos o reincidencias de niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y fortalecer el acompañamiento familiar”, afirmó.

Asimismo, destacó que la información proporcionada por Carabineros permite complementar la red de apoyo existente en la comuna. “Como Municipalidad contamos con una amplia oferta programática que podemos articular a partir de estos antecedentes. Este convenio nos entrega una herramienta fundamental de prevención temprana y trabajo colaborativo entre Carabineros, el municipio y los distintos servicios públicos, permitiendo una protección integral de la infancia y la adolescencia”, agregó.

La reunión permitió revisar los mecanismos de derivación de casos, fortalecer la coordinación entre los equipos municipales y policiales, y proyectar nuevas acciones conjuntas orientadas a mejorar la atención y el acompañamiento de familias que requieren apoyo especializado.

El fortalecimiento de este convenio responde a los lineamientos impulsados por el alcalde Rolando Silva Fuentes para avanzar hacia una comuna más segura, inclusiva y protectora. A través del trabajo coordinado entre Carabineros, el municipio y los distintos programas sociales, se busca consolidar una red de apoyo capaz de actuar oportunamente frente a situaciones de vulneración de derechos, contribuyendo al bienestar y desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.