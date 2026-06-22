Raimundo Cerda arremeterá contra Jean Paul Pineda en nuevo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2

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El participante del reality de Mega recordará su relación con Faloon Larraguibel y abordará el rol que asumió frente a los hijos de la exchica Yingo.

Esta noche, en el capítulo 11 de “¿Volverías con tu ex? 2”, los recuerdos de su amor con Faloon invadirán a Raimundo Cerda, las peleas seguirán entre Estefi y Sofía, se definirá a una nueva dupla nominada y mucho más.

El capítulo iniciará con una fuerte discusión entre Sofía Latorre y Estefi Marquis, continuación de la seguidilla de enfrentamientos que han protagonizado. La pantera, aún enojada con Sofía, le dirá que es una ordinaria y que por eso no la quisieron presentar formalmente a la mamá de Rai como una polola. Sofía la desafió a decírselo frente a frente, y la morena no echó pie atrás. “Eres una ordinaria, mal educada, falsa”, le gritó Estefi. “Tú estás acá por Kaoto”, le gritó Sofía de vuelta, cara a cara.

Más tarde, Raimundo Cerda revelará detalles de su relación con Faloon Larraguibel, una dura opinión sobre Jean Paul Pineda y el rol que tomó con los hijos de la exchica Yingo.

“La Faloon me decía mucho que le sané el alma, y yo lo notaba. Es una mujer inteligente, bonita, esforzada, le dije cómo le aguantaste tanto tiempo a un h… tonto que les funciona la cabeza en el partido y después salen y son tontos. Un h… completamente indecente y que se le nota a kilómetros”, se desahogó con Yasmín Valdés. Y añadió: “Ella si no trabaja no tiene sustento. Muchas veces me vi en el papel, cuando iba a su casa, como son chicos, me puse un poco a educar (a los hijos de Faloon) para que tengan esa figura masculina real no esa figura ‘perkin’, débil, sin ningún tipo de aporte en lo absoluto”.

Además, se desarrollará una nueva competencia individual de mujeres donde competirán Sofía Latorre, Hurubachi Pardo y Estefi Marquis, y una actividad donde los participantes se dirán sus verdades, la cual consistirá en que un participante llamará a otro para definirlo con un concepto. Mientras le diga sus motivos, el otro escuchará en una tina con agua helada y hielo.

Sofía elegirá a Estefi y la catalogará como “mosquita muerta”: “Planta, porque no ha hecho nada entretenido desde que entró al reality, solo botarme la cama… Creo que es súper fome. Es mosquita muerta porque ayer dijo que le hacíamos bullying cuando ella empezó la pelea”. “El reality se llama ‘¿Volverías con tu ex?’, no molestarme a mí, lo único que haces es hueb… a mí, supérame, lo único que haces es estar pendiente de mí, eres una falsa, como tu relación, falsa, mandémosle besitos a Matti, ¿cómo estará de verte a ti? Te arrastras todo el día y ni siquiera te reconoce tu suegra porque fuiste algo de una noche, me da mucha pena por ti. Yo con Kaoto me casé, tu fuiste algo de una noche, Rai no te va a pescar ¿crees que vas a durar con él afuera?”, responderá Estefi.

“¿Volverías con tu ex? 2” tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.