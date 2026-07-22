Raimundo Cerda revela millonario gasto para acceder a contenido para adultos de Faloon Larraguibel

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El participante de “¿Volverías con tu ex? 2” sorprendió a sus compañeros al confesar que pagó una alta suma de dinero por suscribirse a la plataforma de la ex chica reality.

En el marco de una dinámica de fotos eróticas liderada por Yamila Reyna y Daniel Valenzuela, los participantes del reality de Mega fueron consultados sobre su experiencia con plataformas de contenido para adultos. Fue en este contexto que Raimundo Cerda decidió sincerarse sobre su interés por el material de Faloon Larraguibel.

“Me voy a sincerar con algo… Luis nombró a Faloon, que se abrió una cuenta hace unos meses, que ella explicó televisivamente que fue porque se había quedado sola y tenía que llevar la comida a la casa. Yo también pagué la suscripción para ver, y pagué como 100 lucas, me metí y era todo lo que ella me había dicho, son las mismas fotos que tenía en su Instagram, no me encontré con ninguna sorpresa”, confesó el concursante.

Mientras la casona se ve envuelta en nuevas dinámicas de coqueteo, la situación emocional de Sofía Latorre se ha vuelto crítica. Tras presenciar el acercamiento entre Raimundo y Flavia durante un juego en el jacuzzi, Sofía rompió en llanto y admitió sentirse sobrepasada: “Está muy dura esta h…, me dan ganas de (renunciar) por él”. Ante esto, Raimundo se mostró indiferente, sentenciando que “la Sofía cada vez me prende menos”.

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