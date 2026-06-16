Raimundo y Sofía protagonizan momentos íntimos, Ludmila revela su dolor por no ir a la Gala de Viña y más en “¿Volverías con tu ex? 2”

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El capítulo de este martes del reality de Mega estará marcado por revelaciones, celos y una fiesta que subirá la temperatura.

El capítulo de este martes en “¿Volverías con tu ex? 2” seguirá dando de qué hablar con polémicas revelaciones y una fiesta que romperá la convivencia. El capítulo iniciará con Raimundo y Sofía avanzando en su relación. Muy cariñosos se bañarán juntos en la piscina entre caricias y juegos.

Luego, en una actividad con un detector de mentiras, los celos se instalarán como tema de conversación. Los participantes revelarán actitudes tóxicas que han tenido o sufrido, y la animadora Tonka Tomicic confesará que nunca le han revisado el celular “pero una vez me pusieron GPS”.

Ludmila admitirá que se molestó con Álvaro por ir a la Gala de Viña del Mar con María José, noticia que incluso salió en la portada de un diario, sin embargo, el trasfondo de su dolor no era la nueva polola de Álvaro o la noticia: “(La portada no me dolió) Fue el hecho. Un año antes no fuimos y después fue con una persona que conocía hace un mes”, explicará la rusa. “A nosotros nos invitaron a la Gala anterior y yo lo cancelé dos semanas antes porque estábamos muy mal. Ludmila quería ir y yo cancelé”, reconocerá Álvaro.

En la noche, se realizará una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones donde los participantes harán sensuales penitencias con sus exparejas lanzando dos dados donde uno dirá la acción y el otro una parte del cuerpo. A Rai y Sofía les tocará “acariciar” y “labios”, y protagonizarán un apasionado momento. Pero también habrán expulsados. Guarén expulsará de la fiesta a Nicolás y Carlos Águila (Kaoto) expulsará a Estefi. Guarén le dará un piquito a Luis y Kaoto lamerá el cuello de Luli. Mientras que Ludmila besará los oblicuos de Álvaro, y él a ella.

Claudio Rojas y Hurubachi tendrán que abandonar la fiesta y le contarán a Nicolás del piquito de Guarén y Luis. “Me saca de la fiesta y después se da un piquito con mi mejor amigo. ¿por qué lado está bien? Por ninguno”, dirá Nicolás.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.