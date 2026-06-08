Ramón Farrelly presentará videoclip “El Juego” en Centex con performance de música y artes visuales

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El Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Centex) será el escenario para el lanzamiento de la obra audiovisual del compositor y cantante de Valparaíso, financiada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional.

Tras su estreno en plataformas digitales, “El Juego” del compositor y cantante de Valparaíso, Ramón Farrelly, tendrá una presentación especial el próximo jueves 11 de junio, a las 18:00 horas, en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX), ubicado en Plaza Sotomayor 233, Valparaíso. El lanzamiento reunirá distintas disciplinas artísticas en torno a una propuesta que vincula música, artes visuales y territorio.

Compuesta por el cantautor porteño Ramon Farrelly, la canción incorpora en su propuesta audiovisual paisajes y espacios urbanos de Valparaíso como parte de su narrativa. La obra aborda la complejidad de las relaciones humanas, el amor y los procesos de transformación. El trabajo audiovisual fue realizado por Memoria Fílmica y dirigido por Mauricio Villarroel.

“Presentar este videoclip en CENTEX tiene un significado muy especial, ya que Valparaíso ha sido una fuente permanente de inspiración en mi trabajo artístico. Gran parte de esta obra fue concebida desde la relación con la ciudad, sus paisajes, sus rincones y su identidad cultural”, expresó Farrelly.

La presentación considera además la participación de artistas visuales vinculados a la Galería La Escala de la ciudad puerto. Durante el concierto se proyectarán obras de creadores locales y se exhibirán trabajos pictóricos, propiciando un encuentro entre música e imagen. La jornada incluirá también canciones de su repertorio, adelantos de futuras producciones y la participación del cantautor Javier Luz como artista invitado.

La obra audiovisual fue financiada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Puedes ver el videoclip “El Juego” en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DmhZSG53_Rc&list=RDDmhZSG53_Rc&start_radio=1

También puedes seguir a Ramón Farrelly en Instagram: https://www.instagram.com/ramon_farrelly/

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.