Rápida respuesta permitió recuperar especies robadas en Valparaíso

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Un incidente de robo en calle Urriola, donde delincuentes sustrajeron especies de un vehículo, fue resuelto gracias a la acción coordinada entre Seguridad Ciudadana, Carabineros y la comunidad.

Un hecho delictual se registró esta mañana en calle Urriola de Valparaíso, una subida que conecta el plan de la ciudad con el cerro Concepción. Un grupo de individuos rompió los vidrios de un vehículo estacionado y sustrajo diversas especies. Sin embargo, la rápida intervención permitió que los responsables fueran interceptados por Carabineros y trasladados a control de detención.

La situación contó con el apoyo fundamental de la Municipalidad de Valparaíso, que, a través de su patrullaje preventivo, contactó y brindó asistencia a la víctima. La persona afectada fue trasladada a la Octava Comisaría para realizar la denuncia correspondiente contra los delincuentes.

María José Brevis, directora de Seguridad Ciudadana, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos. “Este procedimiento es un ejemplo concreto de cómo la seguridad se construye a través del trabajo coordinado y colaborativo entre la comunidad, los locatarios del sector y las instituciones públicas. Gracias a la activación oportuna y a la coordinación entre Seguridad Ciudadana y Carabineros, fue posible dar una rápida respuesta a este delito ocurrido en calle Urriola”, explicó Brevis.

La directora también destacó la atención brindada a la víctima. “Nuestro equipo municipal tomó contacto con la víctima en su lugar de trabajo para informarle lo sucedido, brindarle contención y acompañarla hasta la Octava Comisaría para realizar la denuncia correspondiente, mientras Carabineros logró interceptar y detener a los responsables. Seguiremos fortaleciendo esta labor conjunta, que permite entregar respuestas más oportunas y eficaces a quienes viven, trabajan y visitan Valparaíso”, agregó.

Medidas de prevención para el turismo

Desde el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso se han implementado diversas acciones preventivas para garantizar una estadía más segura a los visitantes. Entre estas iniciativas, se mantiene una coordinación constante con embajadas, consulados y empresas de arriendo de vehículos de la Región Metropolitana y Viña del Mar. A estos organismos se les ha proporcionado material informativo en español, inglés, francés y portugués con recomendaciones para una visita segura, haciendo especial énfasis en el uso de estacionamientos autorizados.

Además, se han distribuido mapas digitales que señalan la ubicación de los principales atractivos turísticos de Valparaíso. Se invita a turistas y visitantes a informarse a través de valpoturistico.cl, una plataforma donde pueden encontrar orientación, sugerencias y recomendaciones para planificar una experiencia más segura y disfrutar plenamente de su visita a la ciudad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.