Realizan pruebas de tránsito de vehículos de emergencia en cruce ferroviario El Belloto

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La Municipalidad de Quilpué, EFE y Bomberos realizaron una simulación para validar el uso exclusivo de este paso a nivel ante situaciones críticas.

Con resultados favorables finalizó el ejercicio de simulación realizado en el paso a nivel de la estación El Belloto, instancia coordinada por la Municipalidad de Quilpué, EFE y Bomberos para evaluar el funcionamiento de esta infraestructura para el tránsito exclusivo de vehículos de emergencia, como ambulancias, carros de Bomberos y vehículos policiales.

La iniciativa forma parte del trabajo preventivo impulsado por el municipio junto a la empresa de transportes para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, especialmente frente a emergencias como incendios, inundaciones y otros eventos graves que puedan afectar a la comuna.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó la importancia de avanzar en alternativas que permitan mejorar los desplazamientos de los equipos de emergencia. “Hace poco enfrentamos un sistema frontal que nos recordó lo importante que es contar con alternativas que permitan acortar los tiempos de desplazamiento de los equipos de emergencia. Ahora, además, nos acercamos a una temporada de mayor riesgo de incendios. Por eso, como municipio hemos impulsado este trabajo coordinado con EFE y Bomberos, avanzando de manera responsable y segura en la habilitación de este paso”, señaló.

Por su parte, Juan Rodó Rodas, gerente de Operación Ferroviaria de EFE Valparaíso, explicó que la simulación permitió comprobar la factibilidad del tránsito de vehículos de emergencia por el sector. “Se hizo un ejercicio, una simulación, del uso del paso a nivel que existe en la estación El Belloto. Se validó que es posible hacer el paso de vehículos de emergencia por el sector. Se realizó sin problemas. Nuestro personal junto con la municipalidad de bomberos desarrollaron la tarea y verificaron la condición de paso, tanto a nivel del suelo como de nuestro sistema de catenarias. Se validó que es posible hacer el paso de vehículos de emergencia por el sector”, indicó.

El Comandante Pablo Saavedra, del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, detalló que se utilizaron máquinas de gran envergadura para asegurar la viabilidad del paso. “Se gestionaron las maquinas de mayor peso y envergadura que tenemos en la comuna para pasar por el paso vehicular de EFE, viendo las características de estos carros de emergencia para acudir a enfrentar estas situaciones”, explicó.

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