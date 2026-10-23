23/10/2026
Lo último:
EmergenciasRegión de ValparaísoSeguridad Pública

Realizan pruebas de tránsito de vehículos de emergencia en cruce ferroviario El Belloto

Marcelo Andrade Saez

La Municipalidad de Quilpué, EFE y Bomberos realizaron una simulación para validar el uso exclusivo de este paso a nivel ante situaciones críticas.

Con resultados favorables finalizó el ejercicio de simulación realizado en el paso a nivel de la estación El Belloto, instancia coordinada por la Municipalidad de Quilpué, EFE y Bomberos para evaluar el funcionamiento de esta infraestructura para el tránsito exclusivo de vehículos de emergencia, como ambulancias, carros de Bomberos y vehículos policiales.

La iniciativa forma parte del trabajo preventivo impulsado por el municipio junto a la empresa de transportes para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, especialmente frente a emergencias como incendios, inundaciones y otros eventos graves que puedan afectar a la comuna.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó la importancia de avanzar en alternativas que permitan mejorar los desplazamientos de los equipos de emergencia. “Hace poco enfrentamos un sistema frontal que nos recordó lo importante que es contar con alternativas que permitan acortar los tiempos de desplazamiento de los equipos de emergencia. Ahora, además, nos acercamos a una temporada de mayor riesgo de incendios. Por eso, como municipio hemos impulsado este trabajo coordinado con EFE y Bomberos, avanzando de manera responsable y segura en la habilitación de este paso”, señaló.

Por su parte, Juan Rodó Rodas, gerente de Operación Ferroviaria de EFE Valparaíso, explicó que la simulación permitió comprobar la factibilidad del tránsito de vehículos de emergencia por el sector. “Se hizo un ejercicio, una simulación, del uso del paso a nivel que existe en la estación El Belloto. Se validó que es posible hacer el paso de vehículos de emergencia por el sector. Se realizó sin problemas. Nuestro personal junto con la municipalidad de bomberos desarrollaron la tarea y verificaron la condición de paso, tanto a nivel del suelo como de nuestro sistema de catenarias. Se validó que es posible hacer el paso de vehículos de emergencia por el sector”, indicó.

El Comandante Pablo Saavedra, del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, detalló que se utilizaron máquinas de gran envergadura para asegurar la viabilidad del paso. “Se gestionaron las maquinas de mayor peso y envergadura que tenemos en la comuna para pasar por el paso vehicular de EFE, viendo las características de estos carros de emergencia para acudir a enfrentar estas situaciones”, explicó.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Vista panorámica de la cancha El Maitén en Miraflores Alto antes de su remodelación.

Cancha El Maitén de Miraflores Alto será sometida a una renovación integral

Marcelo Andrade Saez
Vista panorámica del embalse Los Aromos tras alcanzar su máxima capacidad.

Embalse Los Aromos alcanza el 100% de su capacidad y asegura suministro hídrico para 2027

Marcelo Andrade Saez
Equipos de esterilización de última generación instalados en el Hospital Provincial Marga Marga.

Hospital Provincial Marga Marga implementa tecnología de vanguardia en su Unidad de Esterilización

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon