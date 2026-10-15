Red de Amigos del Cerro Kurapilú y autoridades buscan proteger terrenos ante intervenciones inmobiliarias

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La Red de Amigos del Cerro Kurapilú, junto a diversas instituciones, analizó la situación normativa del cerro Santa Rosa, donde las restricciones vigentes impedirían la construcción de viviendas.

Representantes de la Red de Amigos del Cerro Kurapilú se reunieron en la Municipalidad de Calle Larga con autoridades del SAG, CONAF, la Sociedad del Canal Santa Rosa y el equipo de la diputada Francisca Bello. El objetivo central fue abordar las intervenciones realizadas por la inmobiliaria Simbiosis SpA en el cerro Santa Rosa, ubicado en el límite entre las comunas de Calle Larga y Los Andes.

Durante la mesa de trabajo, se aclaró que, aunque la parcelación y venta de los terrenos efectuada en 2007 es legal, estos predios están sujetos a restricciones por zonas de riesgo y áreas verdes según la planificación territorial. Por lo tanto, la adquisición de un lote no garantiza la autorización para construir viviendas particulares.

La instancia también permitió exponer las denuncias sobre las intervenciones en el cerro registradas desde febrero de 2026. CONAF presentó antecedentes sobre la corta de bosque de espinos sin un plan de manejo, mientras que el SAG informó sobre la afectación de especies protegidas como el guayacán y el quisco. Ante este escenario, la Red de Amigos del Cerro insistió en la necesidad de impulsar una declaratoria de utilidad pública para establecer un Parque Intercomunal que resguarde el ecosistema. Como resultado, se acordó convocar a una nueva mesa de trabajo que incluya a la Municipalidad de Los Andes para continuar las gestiones de protección del área.

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