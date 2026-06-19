RedQ y educadores tradicionales conmemoraron el We Tripantu junto a comunidades educativas de Quillota

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Directores, estudiantes y docentes participaron de una experiencia que puso en valor las tradiciones y conocimientos de los pueblos originarios en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

Con una emotiva ceremonia realizada en el Estadio Lucio Fariña Fernández, educadores tradicionales, estudiantes, directivos y representantes de las asociaciones indígenas de Quillota conmemoraron el We Tripantu, Año Nuevo de los Pueblos Originarios, en una actividad organizada con el apoyo de las asociaciones indígenas, la RedQ y la Oficina Municipal de Pueblos Originarios.

La jornada permitió a los asistentes vivir de cerca una experiencia cargada de simbolismo y aprendizaje, a través de una ceremonia de Yellipun, presentaciones culturales como el Choyki Purrun y un encuentro del Juego del Palín que reunió a directores, profesores y estudiantes en torno a las tradiciones ancestrales. La actividad fue desarrollada por los educadores tradicionales que imparten la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios en establecimientos de la comuna.

El director de la RedQ, Marco Berenguela, destacó que esta instancia es parte de un trabajo sostenido que se ha venido desarrollando desde hace varios años. Señaló que para la red educativa la labor de los educadores tradicionales es fundamental para fortalecer los aprendizajes y, especialmente, para instalar en las comunidades escolares la sabiduría de los pueblos ancestrales. “Para nosotros el trabajo que realizan cada uno de los educadores tradicionales en nuestra red es muy importante para fortalecer el trabajo que se hace en la escuela a través de la profundización de los aprendizajes, pero más aún es poder instalar esta sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Y eso para nosotros es tremendamente importante”, expresó.

Asimismo, Berenguela indicó que la invitación a participar del We Tripantu permitió visibilizar el trabajo que se desarrolla en cada uno de los establecimientos de la RedQ. “Esta instancia de encuentro nos permite valorar la riqueza cultural y espiritual de nuestros pueblos originarios y reconocer el trabajo que se realiza con nuestros estudiantes a través del currículum”, añadió.

Por su parte, la educadora tradicional y vicepresidenta de la Asociación Lelfun Wichan Mapu, Adela Mellico, valoró la participación de las comunidades educativas y destacó el sentido que tiene esta celebración para los pueblos originarios. Explicó que durante la jornada se desarrolló una ceremonia de Yellipun, presentaciones artísticas y un partido de Palín, actividades que fueron compartidas por estudiantes, docentes y directivos.

“Fue una experiencia súper linda, porque pudimos dar a conocer el We Tripantu, que es el Año Nuevo de los pueblos indígenas. Estuvieron los colegios y los alumnos, realizamos una ceremonia y finalizamos con un juego de Palín entre directores, profesores y estudiantes”, relató.

La educadora tradicional destacó además la importancia que ha tenido la incorporación de esta asignatura en las escuelas de la comuna y el interés que ha despertado entre los estudiantes. “Es muy bonito para nosotros ser parte de esto, porque damos a conocer nuestros conocimientos y saberes ancestrales, que han sido transmitidos por nuestros antepasados. Me siento contenta porque los alumnos se motivan por aprender, hacen preguntas y muchas veces me agradecen cuando termina la clase. Eso me hace sentir muy feliz”, afirmó.

La actividad permitió fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y acercar a los estudiantes a la historia, cultura y cosmovisión de los pueblos originarios, contribuyendo al reconocimiento y valoración de una herencia que se transmite de generación en generación y que hoy forma parte del proceso formativo de los establecimientos de la RedQ.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.