Reforestación con árboles nativos y charla ambiental en Jardín Botánico de Viña del Mar

Cargando... Cargando...

Con la presencia de autoridades y estudiantes, se llevó a cabo una jornada de plantación de especies nativas y educación ambiental para conmemorar la semana del medio ambiente y apoyar la restauración del Jardín Botánico tras el último incendio.

Con la presencia de la Seremi del Medio Ambiente Francisca Garay, el Seremi de Agricultura, Nicolás Pardo, el Director del Jardín Botánico, Alejandro Peirano, y una delegación de estudiantes y docentes de la escuela Gastón Ossa de Viña del Mar, se llevó a cabo la plantación y charla en el marco de la restauración del jardín luego del último incendio y el Día Mundial del Medio Ambiente.

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, instancia que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger el entorno natural como una condición esencial para el bienestar de las personas.

La Seremi Francisca Garay señaló: “En nuestra semana del medio ambiente hemos llegado hasta el Jardín Botánico junto a los integrantes del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, para hacer una reforestación con especies nativas, lo que esperamos sea muy significativo en el tiempo para luchar contra los efectos del cambio climático. Agradezco a la escuela Gastón Ossa que nos acompaña y que ha estado muy pendiente de las recomendaciones que nos ha entregado el equipo del Jardín Botánico, para la correcta plantación de estas especies”.

La instancia contó con una charla educativa sobre el origen e importancia de la palma chilena, a cargo del director Alejandro Peirano, y luego una charla sobre reforestación y técnica de plantación a cargo del equipo de Jardín Botánico Nacional.

Por su parte, Alejandro Peirano, Director del Jardín Botánico Nacional, indicó: “Felices de estar junto al Consejo Consultivo plantando árboles del bosque esclerófilo. El Jardín Botánico que es referente nacional con respecto a temas de recuperación post incendio y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente”.

En el marco de esta conmemoración, el mensaje central del Ministerio del Medio Ambiente pone énfasis en la acción ambiental. Cuidar el medio ambiente exige acción pública, compromiso territorial y cambios concretos en nuestra vida diaria.

Finalmente, el Seremi de Agricultura, Nicolás Prado, explicó: “En la semana del medio ambiente, vinimos a esta actividad de reforestación de especies nativas, como naranjillo, belloto, palma chilena, molle, boldo, litre, especies que son importantes para recuperar el espacio que alguna vez tuvieron y que fueron reemplazados por especies no nativas y que para efecto de la adaptación al cambio climático, las nuevas situaciones de estrés hídrico, la mayor ocurrencia de incendios, se generan mayores complicaciones. En ese sentido los árboles nativos son más resilientes”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.