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El seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada, conoció el plan preventivo de CGE para enfrentar los riesgos de la temporada 2026-2027.

En el marco de las acciones de coordinación y preparación para la temporada estival 2026-2027, el seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada Rioseco, sostuvo una reunión con representantes de CGE, instancia en la que la empresa presentó su plan de mantenimiento preventivo orientado a fortalecer la seguridad de las instalaciones eléctricas y contribuir a la prevención de emergencias durante los meses de mayor riesgo de incendios forestales.

Durante el encuentro, la compañía dio a conocer las principales labores que se están desarrollando en la región, las que incluyen inspecciones de infraestructura eléctrica, poda y despeje de vegetación en zonas cercanas a las redes de distribución, revisión de postes y líneas eléctricas, además de acciones destinadas a identificar y mitigar riesgos asociados a árboles ubicados fuera de las franjas de seguridad. En la Región de Valparaíso, las medidas contemplan la inspección de más de 2.700 postes de media tensión, el despeje de más de 15 kilómetros de vegetación y la ejecución de revisiones técnicas orientadas a mejorar la resiliencia de la red frente a condiciones climáticas adversas.

Al respecto, el seremi de Energía, Celso Quezada, señaló que: “La prevención es una tarea fundamental de cara a una temporada estival que se proyecta compleja debido a las condiciones climáticas y al alto riesgo de ocurrencia de incendios. Por ello, es importante que las empresas eléctricas informen oportunamente sus planes de trabajo y mantengan una coordinación permanente con las instituciones públicas encargadas de la supervisión y gestión de emergencias”.

La autoridad agregó que “valoramos que CGE haya presentado este plan preventivo, el cual además fue informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Esperamos que estas acciones se traduzcan en resultados concretos que permitan disminuir riesgos, proteger a las comunidades y asegurar la continuidad del suministro eléctrico durante los meses de verano”.

Por su parte, Patricio Díaz, subgerente zonal de CGE, valoró la instancia de coordinación con las autoridades regionales y señaló que “informar a las autoridades es parte de las iniciativas que llevamos adelante, ya que nos permite coordinar de mejor manera las acciones que están dentro del rango de acción de cada entidad, reforzar nuestros protocolos y también recoger inquietudes y oportunidades de mejora que nos permitan fortalecer permanentemente nuestro trabajo preventivo”.

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