Región de Valparaíso habilita uso del cupón de gas licuado de $27.000

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Desde este miércoles 17 de junio, las familias de la Región de Valparaíso pueden canjear el beneficio destinado a mitigar el impacto del alza del gas en la calefacción de sus hogares.

Las familias beneficiarias de la Región de Valparaíso ya pueden utilizar el cupón de gas licuado, una medida implementada por el Gobierno de Chile para apoyar los gastos de calefacción en los hogares, especialmente durante el invierno. Este beneficio, equivalente a $27.000, es parte del Plan Chile Sale Adelante y está dirigido a hogares del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

La seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, informó que 480.063 personas en la región han activado su cupón, lo que representa una tasa del 57,5%. “Estamos muy contentos de informar que desde hoy las personas beneficiarias ya pueden utilizar su cupón de gas licuado. Esta es una ayuda concreta que busca apoyar la economía familiar y entregar mayor tranquilidad a los hogares de nuestra región, especialmente en una época donde el consumo energético aumenta significativamente”, señaló la autoridad.

Pérez enfatizó que el gobierno continúa trabajando para que los apoyos lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más lo necesitan, invitando a las familias a consultar los canales oficiales para conocer los requisitos, plazos de vigencia y establecimientos adheridos al programa, disponibles en www.cupondegas.gob.cl. La vigencia del cupón se extiende hasta el 30 de septiembre, con diferentes fechas de inicio de uso según el periodo de activación del beneficio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.