Región de Valparaíso inicia segundo semestre escolar con foco en asistencia y aprendizajes

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La región cuenta con 1.261 establecimientos educacionales y una matrícula superior a los 348 mil estudiantes, marcando el inicio del periodo lectivo en la Escuela Profesora Delfina Alarcón Henríquez.

Con el inicio del segundo semestre del año escolar 2026, la Secretaría Regional Ministerial de Educación reafirmó las prioridades que orientarán el trabajo de las comunidades educativas durante este periodo, con foco en la asistencia y revinculación, el fortalecimiento de los aprendizajes, los entornos seguros y el liderazgo directivo.

Al respecto, el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, señaló que “este segundo semestre representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes de la Región de Valparaíso. Queremos que cada estudiante esté en la sala de clases, que continúe desarrollando sus aprendizajes y que pueda hacerlo en espacios seguros, inclusivos y que favorezcan su bienestar integral”.

Para dar el inicio oficial a este nuevo periodo lectivo en el territorio del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga, autoridades regionales y locales se trasladaron hasta el Valle de Colliguay para participar en una jornada en la Escuela Profesora Delfina Alarcón Henríquez, establecimiento que atiende a 36 estudiantes desde NT1 hasta 8° año básico.

“Estamos en la Escuela Delfina Alarcón, una de las más alejadas de nuestro Servicio Local, aquí en el Valle de Colliguay, y hoy estamos junto al seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, dando inicio a este segundo semestre escolar con el propósito de que sea un gran periodo para nuestros estudiantes. Queremos seguir avanzando en la consolidación de la Nueva Educación Pública en la provincia de Marga Marga y continuar trabajando por el desarrollo de nuestros estudiantes durante este segundo semestre académico 2026”, enfatizó el director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena.

La directora del establecimiento, Lidia Ayala, destacó la relevancia de la actividad: “estamos muy orgullosos de que hayan escogido a nuestra escuela para dar inicio a este segundo semestre del año 2026. Como comunidad, tenemos pilares muy definidos: el cuidado del medioambiente, el folclor, el patrimonio y la sustentabilidad, los cuales vivimos día a día a través de nuestros invernaderos y el taller de agroecología”.

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