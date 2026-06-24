Registro Civil de Valparaíso y Universidad Viña del Mar proyectan convenio de colaboración tras exitoso taller a estudiantes de Derecho

Cargando... Cargando...

Abogados de la unidad jurídica del servicio capacitaron a alumnos de la UVM en tramitación de posesiones efectivas para delinear futuras acciones conjuntas de vinculación con el medio.

Con el objetivo de fortalecer el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y potenciar la formación práctica de los futuros profesionales de la región, la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Valparaíso y la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Viña del Mar (UVM) iniciaron un trabajo conjunto enfocado en la vinculación comunitaria.

La jornada comenzó con un taller práctico dictado por abogados de la Unidad Jurídica Regional del Registro Civil, orientado a estudiantes de los últimos años de la carrera de Derecho de la UVM. La capacitación abordó de manera exhaustiva la tramitación de posesiones efectivas, un trámite de alta sensibilidad e impacto para las familias.

Posteriormente, el Director Regional del Registro Civil, Carlos Loyola, y la Decana de la Facultad, Bárbara Calderón, sostuvieron una reunión de trabajo donde acordaron avanzar hacia la firma de un convenio marco de colaboración que permita canalizar iniciativas conjuntas, tales como operativos de “Gobierno en Terreno” e innovaciones en la atención ciudadana.

Al respecto, el Director Regional del Registro Civil, Carlos Loyola, destacó la importancia de este acercamiento con la academia: “Para nosotros siempre es fundamental poder contribuir a la ciudadanía a través de las facultades y entregar todos los servicios que tiene el Registro Civil. Buscamos derribar el mito de que llenar un formulario de posesión efectiva es algo sumamente complejo; temas más sencillos en los que los estudiantes pueden guiar al usuario para cometer menos errores, permitiéndonos entregar soluciones inmediatas. El deber ciudadano se cumple plenamente cuando las universidades nos apoyan en este proceso”.

Por su parte, la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación UVM, Bárbara Calderón, valoró positivamente el encuentro y el impacto en el cuerpo estudiantil: “Estamos muy agradecidos de la Dirección Regional y de su equipo de profesionales por contribuir a la labor formativa de nuestros alumnos en una materia tan sensible. Cuando el servicio público nos apoya en la formación práctica a través de estos talleres, da cuenta de una interacción necesaria. Además, proyectamos un futuro convenio de cooperación que nos permitirá, como institución de educación superior, desplegarnos hacia la comunidad y colaborar directamente con la gestión del servicio”.

Con esta alianza, ambas instituciones reafirman su compromiso regional por descentralizar el conocimiento técnico y facilitar las herramientas jurídicas y administrativas a los habitantes de la Región de Valparaíso.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.