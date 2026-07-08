Registro Civil realizó más de 6 mil atenciones en terreno en la Región de Valparaíso

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El 66% de las atenciones efectuadas durante 2025 se enfocó en grupos priorizados, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores y habitantes de zonas rurales.

El Servicio de Registro Civil e Identificación realizó un positivo balance de su labor en terreno en la Región de Valparaíso. Durante el año 2025, los equipos móviles concretaron 6.017 atenciones en distintos puntos de la zona, facilitando el acceso a trámites de identificación a personas que, por razones geográficas, de salud o movilidad, enfrentan mayores dificultades para concurrir a una oficina.

Del total de atenciones, 3.908 beneficiaron a grupos priorizados, entre ellos personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y habitantes de sectores rurales, siendo la solicitud de cédulas de identidad el trámite más recurrente. Al mes de abril del presente año, el acumulado alcanza las 1.718 atenciones, manteniendo un 62% de cobertura en estos grupos prioritarios.

El director nacional de la entidad, Omar Morales, destacó el alcance de esta estrategia a nivel país, donde se realizaron 75 mil atenciones en terreno. “Es un enorme trabajo que nos acerca a la comunidad en un trámite tan fundamental y necesario para todos los habitantes del país, para ello tenemos la tecnología necesaria que nos permite llegar hasta quienes más requieren de nuestros servicios”, señaló.

Por su parte, el director regional del Registro Civil, Carlos Loyola Jouannet, enfatizó el impacto social de este despliegue. “En nuestro Servicio trabajamos para que todas las personas puedan acceder a nuestros trámites, sin importar dónde vivan o las dificultades que tengan para desplazarse. Sabemos que, por motivos de salud, movilidad o distancia, no siempre es posible acercarse a una oficina. Por eso, ponemos a disposición estas atenciones especiales e invitamos a quienes las necesiten a solicitarlas, para que puedan ejercer su derecho a la identidad de manera oportuna y sin barreras”, afirmó.

Finalmente, Loyola destacó la labor del personal: “Es un trabajo que requiere mucho compromiso, dedicación y una verdadera vocación de servicio. Sabemos que visitar a una persona con movilidad reducida o llegar hasta una localidad alejada puede hacer una gran diferencia en su vida. No se trata solo de entregar un documento de identidad; también significa abrir la puerta para que pueda acceder a beneficios, trámites y apoyos del Estado que contribuyen a mejorar su calidad de vida”.

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