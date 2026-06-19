Rescatan a tres perros víctimas de grave maltrato animal en Villa Alemana tras denuncia ciudadana

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Operativo conjunto entre la PDI, el municipio y agrupaciones animalistas permitió retirar a los canes de un inmueble en deplorables condiciones de salud y habitabilidad.

Tres perros fueron rescatados de una vivienda del sector sur poniente de Villa Alemana, atendiendo a una denuncia anónima recibida en el Fono Denuncia Seguro *4242 que luego derivó en una orden de investigar por parte de la Fiscalía Local de Villa Alemana. En ese contexto, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones realizaron un trabajo coordinado con la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Villa Alemana, con el objetivo de concurrir a dicho inmueble y constatar la efectividad del delito de maltrato animal. Ante la evidencia de los hechos, los animales quedaron en custodia para ser trasladados a hogares temporales, mientras que el Ministerio Público ordenó la detención de la persona que figura como propietaria de los perros.

La médica veterinaria Viviana Valenzuela, encargada de la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas del municipio, relató que al concurrir al lugar junto a personal de la PDI, “efectivamente constatamos la presencia del delito, un presunto caso de maltrato animal. Ahora los animales los tenemos en custodia, fueron comisados junto a la Policía de Investigaciones y una organización de protección animal que nos colaboró para buscar hogares temporales”. La profesional detalló que los hallazgos observados son compatibles con una situación de maltrato animal por omisión, caracterizada por una insuficiente y mala provisión de alimentación, deterioro evidente en su salud, ausencia de atención sanitaria, protección ambiental y cuidados veterinarios.

Agregó que “el lugar estaba en muy malas condiciones, sucio, desordenado, con acumulación de fecas, es decir, no tenía las condiciones de bienestar animal adecuadas para la presencia de tres ejemplares en un espacio reducido”. Respecto a los pasos a seguir como servicio municipal, explicó que “lo que vamos a hacer es entregar el informe a la Policía de Investigaciones para sustento de sus diligencias, y en paralelo vamos a entregar el informe a nuestro Departamento Jurídico para que se pueda presentar la querella por presunto caso de maltrato animal”.

Por su parte, el subprefecto Sergio Gutiérrez, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Villa Alemana, comentó que “en virtud de una orden de investigar por el delito de maltrato animal de la Fiscalía Local de Villa Alemana, nuestros detectives realizaron diligencias tendientes a establecer la efectividad del delito y se coordinaron con la Oficina de Tenencia Responsable de la Municipalidad de Villa Alemana, concurriendo a un inmueble de la comuna, lugar en el cual lograron corroborar a través de los médicos veterinarios que había tres canes enormemente vulnerados y con evidente maltrato animal. Por este motivo se dio cuenta al Ministerio Público, que instruyó la detención de la persona que tenía la tenencia de estos animales, se dio cuenta también de los hechos que motivaron la diligencia, instruyendo el fiscal que la detenida quedara en libertad y apercibida según los términos del Código Procesal Penal”.

Carla Araneda, de la Fundación Brigada Galgos, también jugó un rol importante ya que fue la encargada de gestionar los hogares temporales, trámite sin el cual no habría sido posible concretar la incautación de los perros. “Desde la Oficina de Tenencia Responsable me pidieron ayuda porque no se puede actuar si no hay un lugar donde esos perritos puedan estar en caso de tener que sacarlos después de la investigación. Como yo vivo acá en Villa Alemana, he podido colaborar en otros casos y constantemente estamos en comunicación y apoyando en estas fiscalizaciones”, señaló.

Finalmente, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó que el trabajo conjunto entre PDI y la Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas permitió abordar el caso y entregar una solución para los animales vulnerados. “Acá pudimos ver una red virtuosa en la que se desplegaron detectives de Investigaciones, funcionarios municipales y animalistas voluntarios para rescatar a estos perritos, alejarlos del maltrato y buscarles un hogar temporal. Ahora, esperamos que la justicia determine las penas que correspondan frente a un delito que no queremos volver a ver en nuestra comuna”, dijo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.