Resultados exitosos de piloto de Systems Approach en Aconcagua impulsan acuerdo con Estados Unidos

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La estrategia Area-Wide para el control de plagas en el Valle del Aconcagua demostró ser efectiva, reforzando el llamado a avanzar en la implementación del protocolo Systems Approach con Estados Unidos para la exportación de uva de mesa sin fumigación.

Con una amplia participación de representantes del sector público, productivo, exportador y académico, se realizó el Seminario de Cierre del proyecto FIA “Systems Approach: Estrategia de Área Extensa (Area-Wide), Innovación para la Exportación de Uva de Mesa del Valle del Aconcagua”. En la instancia se dieron a conocer los positivos resultados de la iniciativa que busca generar las condiciones necesarias para exportar uva de mesa chilena a Estados Unidos sin necesidad de fumigación con bromuro de metilo, mejorando la sustentabilidad, la vida en góndola de la fruta y, por ende, la competitividad del rubro.

La actividad, desarrollada en la comuna de San Esteban, permitió revisar los avances alcanzados por la estrategia Area-Wide implementada en el Valle del Aconcagua para el control de plagas, además de abordar la situación fitosanitaria regional y conocer el estado actual de las negociaciones para la implementación del protocolo Systems Approach entre Chile y Estados Unidos.

Durante el seminario organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Biocea, Fedefruta, la Asociación de Agricultores de Aconcagua y PerfrutS, con el apoyo de Corfo y Codesser, los expertos coincidieron en que el Systems Approach constituye una herramienta clave para el futuro de la industria de la uva de mesa chilena. Esto permitiría acceder al mercado estadounidense sin afectar la condición de la fruta, evitando reducir su competitividad frente a otros países productores. Por lo anterior, el principal llamado durante la jornada fue claro: Es fundamental fortalecer las gestiones para avanzar en la aprobación del protocolo por parte de las autoridades estadounidenses.

Uno de los principales hitos presentados durante el encuentro fueron los resultados obtenidos por la estrategia Area-Wide, modelo de manejo territorial que busca disminuir la presencia de plagas a escala de valle mediante acciones coordinadas entre productores e instituciones. Así lo manifestó la gerente técnica de Biocea, Irene del Pilar Larral, quien destacó que los resultados obtenidos durante los últimos años son altamente alentadores.

“Para Chile es súper importante llegar con frutas sin fumigación a Estados Unidos por la condición que puede tener nuestra fruta para competir en iguales condiciones con Perú y obtener mejores precios. La estrategia de área extensa lleva tres años y medio de trabajo. Desarrollamos un prototipo y un piloto que funcionaron muy bien, donde buscamos erradicar de ciertos sectores la Lobesia botrana, principalmente mediante confusión sexual. Los resultados son muy buenos y promisorios, pero para que tengan plena validez es necesario que esta estrategia se implemente en todo el valle”, señaló.

Similar postura manifestó Carolina Fuentes, ejecutiva de Innovación de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA): “El Systems Approach es tremendamente relevante porque necesitamos ser más competitivos y diferenciarnos de nuestra gran competencia, que es Perú. Además, es una de las principales alternativas que tienen los agricultores para llegar con mejor calidad a los mercados. Este proyecto es un ejemplo real de articulación público-privada, donde productores, SAG, FIA y diversos actores han trabajado durante años para disminuir la prevalencia de la plaga y generar evidencia técnica que respalde este modelo”.

Por su parte, Claudio Moore, jefe del Subdepartamento de Certificación Fitosanitaria del SAG, explicó que “sin el Systems Approach, la principal vía de exportación es la fumigación con bromuro de metilo, ya sea en origen o destino. El Systems Approach le da una nueva alternativa al sector productor y exportador de Chile para exportar sin realizar un tratamiento de fumigación, lo que mejora la condición del producto en destino. Por eso es importante para los productores de Chile”.

Desde PerfrutS, su gerente, Marcela Carrillo, destacó que los avances alcanzados durante la ejecución del proyecto representan una señal concreta del potencial que tiene esta estrategia para fortalecer la competitividad de la fruticultura nacional, afirmando que “el Systems Approach representa una oportunidad estratégica para el futuro de la uva de mesa chilena. No sólo nos permitiría exportar fruta de mejor calidad y con mayor valor comercial, sino que también fortalecería la competitividad de toda la cadena productiva frente a mercados cada vez más exigentes. Los resultados que acabamos de presentar demuestran que en las áreas donde se realizaron dos temporadas de Area Wide, no hubo hallazgos de las plagas cuarentenarias. ¡Esto funciona!”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.