Revelaciones y romances marcan el nuevo capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2

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El reality show de Mega sorprende con confesiones sobre el pasado amoroso de sus participantes y una intensa fiesta que promete dar que hablar.

Esta noche, “¿Volverías con tu ex? 2” presentará un capítulo de alto impacto, donde los participantes revivirán sus castings, revelarán episodios desconocidos de sus vidas amorosas y protagonizarán una candente fiesta que terminará con besos inesperados y una sensual penitencia.

Uno de los momentos más comentados llegará con el casting de Luis Mateucci, quien recordará el conflicto que generó Daniela Aránguiz tras enterarse de que él tuvo una relación amorosa con Nicole Moreno. “Daniela, cuando supo que yo había estado con ella me habló muy mal de Luli, me habló de que había estado con el hermano y que no sé qué. Ni la Oriana me habló tan mal ni le molestó tanto que cuando ella 5 años después se enteró que yo había estado con Luli. Realmente le molestó”, asegurará el argentino.

Ante esto, Nicole Moreno desmentirá tajantemente a la arquitecta: “Con Daniela nunca he tenido un problema. Yo nunca tuve nada con Rigeo, eso es falso. Con respecto a Daniela no me cae mal, no me molesta su presencia, muy por el contrario… Yo no veo a Rigeo de mis 18 años, en Mekano”, responderá.

La jornada también contará con la confesión de Yasmín Valdés sobre su estrecho vínculo con Felipe Camiroaga: “Felipe fue amigo mío hasta el día antes que falleció. De hecho, Felipe estuvo un minuto casi a punto de irse de Chile a trabajar a México, no sé si fue por mí, que yo le recomendé que no se fuera porque el productor que se lo quería llevar era el papá de mi hija, le dije que no se fuera, que lo iba a pasar mal y que no iba a funcionar eso, y no se fue… Siempre nos mantuvimos en amistad hasta que dijimos ‘ya, seamos pareja’, fueron como ocho meses, y ahí llegó Paz Bascuñán y ahí llegué”.

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