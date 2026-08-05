05/08/2026
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Rodrigo Villegas regresa a Viña del Mar con su nuevo espectáculo “Esto es para ustedes”

Marcelo Andrade Saez

El destacado comediante nacional se presentará el próximo 29 de agosto en Enjoy Viña del Mar, prometiendo una rutina cargada de humor, recursos audiovisuales y su sello característico.

Rodrigo Villegas promocionando su nuevo show en Enjoy Viña del Mar.

Rodrigo Villegas, uno de los comediantes más exitosos y queridos del país, regresa a la Ciudad Jardín tras su reciente y aplaudida participación en el Festival de Viña del Mar. El artista, que también ha triunfado en el certamen viñamarino en las ediciones de 2017 y 2023, vuelve a los escenarios locales con su más reciente espectáculo titulado “Esto es para ustedes”.

El comediante Rodrigo Villegas en la gráfica de su espectáculo.

Este show, que actualmente recorre todo el país, destaca por integrar elementos que complementan la comedia, tales como recursos audiovisuales y coreografías desarrolladas con la destreza y naturalidad que caracterizan al humorista. La propuesta busca que el espectador sea un protagonista activo de la jornada.

Rodrigo Villegas invita a su próximo show en Viña del Mar.

Sobre este nuevo desafío, el comediante señaló: “La gente se va a encontrar con un Rodrigo más maduro, más flaquito jaja. Yo siempre digo que es necesario darse un regalo para uno como ser humano, creo que los tiempos están muy locos, por eso yo les digo: háganse un regalo para usted. Vaya, compre la entrada, se sienta ahí y del resto me encargo yo porque por eso se llama así este show ‘Esto es para ustedes’. Vaya a pasarlo bien, hágase un regalo, invite a alguien y vivamos este presente, no hay pasado ni futuro, solamente ese presente, los espero en Enjoy Viña”.

La función, apta para mayores de 14 años, se llevará a cabo el sábado 29 de agosto a las 21:00 horas. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación al recinto. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TicketPlus.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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