Rodrigo Villegas revela el impactante momento que lo llevó a cambiar su forma de hacer humor
El comediante recordó la historia de una madre que lo marcó para siempre, explicó por qué decidió alejarse de la televisión tradicional y habló sobre el paso del tiempo en el cierre de temporada del podcast “Mari con Edu”.
El podcast “Mari con Edu” cerró su cuarta temporada con una entrevista reflexiva a Rodrigo Villegas. El humorista abordó diversas etapas de su carrera y vida personal, destacando una confesión sobre el momento exacto en que decidió transformar su enfoque artístico. Según relató, todo ocurrió cuando una mujer se le acercó para agradecerle el impacto que uno de sus videos tuvo en su hijo durante sus últimos días de vida.
“Una mamá me paró, yo estaba comprando en un lado, y me quiso agradecer, me dijo: ‘la última semana, en que mi hijo falleció vio un video tuyo y se sintió tan bien en ese momento. Te quiero dar un abrazo’. Me dio un abrazo la señora…me quedé llorando”, afirmó el comediante. Este episodio lo llevó a optar por un humor más transversal, enfocado en crear momentos de alivio para la audiencia frente a las dificultades cotidianas.
Durante la conversación, Villegas también recordó su salida de “Morandé con Compañía”, una decisión motivada por la necesidad de abandonar su zona de confort antes de su consagración en el Festival de Viña del Mar. “Me ha ido muy bien gracias a Dios. Ahí me di cuenta que en la vida hay que tomar decisiones, hay que salir un poco de la zona de confort. Creo que eso le falta a la gente”, aseguró.
Finalmente, el artista reflexionó sobre sus 50 años y su visión de la televisión actual, criticando la falta de originalidad en los contenidos. “Al final hacen todo lo mismo. Yo prendo la tele en la mañana para ver matinales… y de repente ya la cambiamos y están todos en lo mismo. ¿Pero por qué hacen todos lo mismo? Porque eso es lo que está atrayendo el público, lamentablemente”, concluyó.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.