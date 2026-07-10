Salud Municipal de Valparaíso aumenta en más de 6 mil las atenciones médicas en CESFAM

Cargando... Cargando...

La red de atención primaria de la comuna registró 38.394 consultas entre enero y mayo de 2026, logrando un incremento del 19,9% respecto al año anterior.

mayo 2026, respecto a la cantidad de atenciones y consultas médicas de morbilidad. Según las estadísticas consolidadas de la red de atención primaria, los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna realizaron un total de 38.394 consultas médicas, superando las 32.020 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Este avance se traduce en un incremento de 6.374 nuevas consultas puestas a disposición directa de las familias porteñas, lo que significa expandir la capacidad operativa y de absorción de la demanda de la red comunal en un 19,9%. Desde la gestión municipal destacaron que este logro responde a una estrategia planificada de eficiencia en el uso de los recursos, la optimización de las agendas médicas y el compromiso de la administración de la alcaldesa Camila Nieto por disminuir los tiempos de espera para resolver problemas agudos de salud en los cerros.

Al respecto, Carlos Guerrero, Director (s) de Salud Municipal de Valparaíso señaló que “pasar de 32 mil a más de 38 mil atenciones de morbilidad en un año representa un salto de calidad tremendo para nuestra salud primaria. Detrás de estas 6.374 nuevas consultas, hay miles de vecinas y vecinos de nuestros cerros que recibieron una atención médica oportuna. Esto demuestra que con una gestión ordenada y con el tremendo esfuerzo de los equipos de salud, es posible ampliar la cobertura pública en el territorio”.

En cuanto al impacto territorial, el CESFAM Barón lideró la expansión de la cobertura con un incremento del 69,5%, seguido por aumentos significativos en los centros Reina Isabel, Rodelillo y Marcelo Mena. El objetivo actual de la administración es continuar ampliando las capacidades en los puntos de la comuna que lo requieran, asegurando que el crecimiento se extienda de manera equitativa en todo Valparaíso.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

