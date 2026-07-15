Salud Quillota activa plan preventivo y refuerza red de urgencia ante intenso sistema frontal

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El Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota declaró estado de alerta preventiva y fortaleció la coordinación de sus equipos asistenciales para enfrentar el sistema frontal que afectará a la zona durante los próximos días.

Ante el pronóstico meteorológico que anticipa precipitaciones acumuladas entre 250 y 300 milímetros durante varios días, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota activó un plan de preparación para resguardar la continuidad de la atención de salud y responder oportunamente ante posibles emergencias derivadas del sistema frontal. En este contexto, todos los establecimientos de Atención Primaria de Salud comenzaron a reorganizar sus agendas para priorizar las prestaciones impostergables, con el objetivo de asegurar la atención de quienes más lo requieran y disminuir desplazamientos innecesarios de la población durante los días de mayor intensidad de las lluvias.

La planificación se definió en coordinación con la Municipalidad de Quillota, en el marco del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia donde los distintos servicios analizaron las medidas preventivas para enfrentar un evento climático que podría generar inundaciones y anegamientos en distintos sectores de la comuna. El director (s) del Departamento de Salud, Xavier Mendoza, explicó que la red comunal se encuentra preparada para responder ante distintos escenarios.

“Como Salud Quillota hemos tenido varias reuniones con la Municipalidad y hoy participamos en un COGRID, preparándonos para este sistema frontal, donde existe bastante certeza de que podrían caer entre 250 y 300 milímetros de lluvia durante varios días. Es una cantidad importante de precipitaciones y existe un riesgo inminente para algunos sectores de Quillota por posibles inundaciones o anegamientos. En ese contexto, como Salud Quillota estamos en estado de alerta”, señaló Mendoza.

Como parte del plan preventivo, los dispositivos de urgencia municipal como SAR y SAPU de San Pedro mantendrán su funcionamiento habitual, incorporando equipos de refuerzo para responder a un eventual aumento de la demanda o a situaciones de emergencia en terreno. El encargado del SAR Quillota, Gerardo Arriagada, informó que ambos recintos continuarán operando con normalidad durante toda la contingencia.

“Tanto el SAPU de San Pedro como el SAR vamos a trabajar en nuestro horario habitual, pero además con refuerzo de equipos. El SAPU atenderá en sus horarios normales y el SAR mantendrá su funcionamiento continuo. Sabemos que las condiciones climáticas serán complejas, por eso llamamos a las personas a acudir a los centros de salud solo en caso de verdaderas emergencias, evitando exponerse a accidentes por calles anegadas o a enfermedades respiratorias”, destacó Arriagada.

Desde Salud Quillota también realizaron un llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas antes del inicio del sistema frontal, tales como limpiar canaletas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, proteger los enseres del hogar y abastecerse oportunamente de alimentos, medicamentos e insumos básicos.

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