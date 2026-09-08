Salud Quillota fortalece protocolos de emergencia con simulacro de sismo en Cecosf Santa Teresita

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El ejercicio permitió poner a prueba los protocolos de respuesta del recinto, con la evacuación de 60 personas y el rescate simulado de dos lesionados.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de la red de Atención Primaria de Salud de Quillota frente a situaciones de emergencia, el Cecosf Santa Teresita realizó un simulacro de sismo de alta intensidad, ejercicio que permitió evaluar en terreno los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La actividad contempló la evacuación de 60 personas y la simulación de dos personas lesionadas y atrapadas al interior del recinto: una en la bodega y otra en el baño universal. A partir de este escenario, los equipos debieron activar los procedimientos de emergencia, coordinar la evacuación y solicitar el apoyo de los organismos especializados para concretar el rescate.

El ejercicio fue desarrollado en coordinación con la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Quillota y contó con la participación de funcionarios del Cecosf, Seguridad Pública, Carabineros, Cuerpo de Bomberos de Quillota y SAMU.

“En coordinación con la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, hicimos una coordinación previa para desarrollar este operativo, en el contexto del plan de emergencia, para estar preparados frente a eventuales situaciones que puedan poner en riesgo tanto a la población que pertenece al Cecosf como a nuestros funcionarios”, explicó el médico Ignacio Marín, director (s) del Cecosf Santa Teresita.

Por su parte, Franco Olivares, encargado (s) de la oficina de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres municipal, señaló: “Tenemos que velar por el resguardo de los mismos trabajadores en su calidad de funcionarios y, por otra parte, en este caso, por la atención de usuarios, que agregan un factor extra para el manejo de la emergencia. Se busca levantar los aspectos preventivos y de respuesta frente a las emergencias que puedan afectar”.

El desarrollo del simulacro permitió identificar aspectos que pueden ser perfeccionados en los procedimientos internos y en la coordinación entre los distintos equipos que participan de una emergencia, buscando establecer protocolos adecuados para fortalecer la preparación ante distintos escenarios.

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