SaludQuillota intensifica vacunación contra influenza en barrios y a domicilio ante aumento de casos

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La campaña busca aumentar la cobertura en niños y adultos mayores, grupos con menor inmunización y mayor riesgo ante el incremento de enfermedades respiratorias.

Ante la llegada de bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias, SaludQuillota ha reforzado su estrategia de vacunación contra la influenza, llegando a distintos barrios y ofreciendo inmunización a domicilio. La Influenza A se ha posicionado como el virus respiratorio predominante en la comuna, con un 34,8% de las muestras positivas analizadas, según datos del Laboratorio Clínico Municipal.

Los grupos con menor cobertura de vacunación son niños y niñas de 6 meses a 5 años, y personas mayores de 60 años. Para facilitar el acceso, se han implementado acciones como la vacunación a domicilio para personas con dificultades de movilidad. Para solicitar este servicio, los usuarios o cuidadores deben comunicarse al +56 9 4683 0116, indicando nombre y RUT del paciente, además de teléfono y domicilio. Paralelamente, se retomó la estrategia territorial ‘Vacunación en tu Barrio’.

“Estamos ad portas del invierno. Los casos de influenza ya se están dando. Hay adultos mayores hospitalizados en el Hospital Gustavo Fricke en situaciones graves, incluso con riesgo de muerte. Pedimos especialmente a los mayores de 60 años que se acerquen a vacunar”, señaló Ximena Maldonado, médica del Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez de Quillota. La profesional enfatizó el rol protector de la vacunación en niños pequeños, quienes son importantes transmisores del virus hacia los adultos mayores.

Desde SaludQuillota reiteran el llamado a la comunidad a no esperar el peak de enfermedades respiratorias y aprovechar las próximas semanas para completar la protección contra la influenza, completando así la estrategia de vacunación comunal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.