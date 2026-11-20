SaludQuillota realizó operativo integral para acercar la atención primaria a la comunidad migrante
Con 221 prestaciones de salud y diversas actividades de promoción del bienestar, la iniciativa buscó facilitar el acceso a la red municipal para familias migrantes en Quillota.
Con el propósito de facilitar el acceso a la Atención Primaria de Salud y acercar las prestaciones de la red municipal a quienes viven en la comuna, SaludQuillota llevó a cabo un operativo integral dirigido a niños, niñas, adolescentes y familias de la comunidad migrante. La actividad se desarrolló en el gimnasio del Liceo Santiago Escuti Orrego y fue organizada por los centros de salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, Dr. Miguel Concha y Plaza Mayor, contando con la participación de diversos equipos de salud y unidades municipales.
Durante la jornada se entregaron prestaciones de odontología para niños y adultos, consultas de matrona, atención médica, Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA), kinesiología y controles del Programa Cardiovascular. Entre los resultados, destacaron 41 atenciones de odontología infantil, 38 de kinesiología, 36 del Programa Cardiovascular y 24 de matrona y del Centro Vida Nueva. Asimismo, se realizaron 51 intervenciones de la dupla psicosocial y 13 atenciones de la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de Quillota.
La doctora Ximena Maldonado, médica del Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, destacó la importancia de este despliegue: “Estuvimos presentes junto a varias de nuestras unidades de los centros de salud, como admisión, matrona, trabajo social, médico, dentista adulto e infantil, kinesiólogo y el Programa Cardiovascular, realizando pesquisas de problemas relacionados con esa área. También participó la dupla psicosocial de migración, que funciona en La Cruz junto a nosotros, además de Vida Nueva”.
Además de la atención clínica, la iniciativa incluyó talleres sobre riesgos del consumo de bebidas energéticas, risoterapia, baile entretenido y un punto saludable con preparaciones típicas de Colombia, Haití y Venezuela. “Esperamos poder realizar este tipo de acciones los años que vienen, para seguir promoviendo una salud integral y para todas las personas que viven en Quillota”, concluyó la doctora Maldonado.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.