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Con 221 prestaciones de salud y diversas actividades de promoción del bienestar, la iniciativa buscó facilitar el acceso a la red municipal para familias migrantes en Quillota.

Con el propósito de facilitar el acceso a la Atención Primaria de Salud y acercar las prestaciones de la red municipal a quienes viven en la comuna, SaludQuillota llevó a cabo un operativo integral dirigido a niños, niñas, adolescentes y familias de la comunidad migrante. La actividad se desarrolló en el gimnasio del Liceo Santiago Escuti Orrego y fue organizada por los centros de salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, Dr. Miguel Concha y Plaza Mayor, contando con la participación de diversos equipos de salud y unidades municipales.

Durante la jornada se entregaron prestaciones de odontología para niños y adultos, consultas de matrona, atención médica, Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA), kinesiología y controles del Programa Cardiovascular. Entre los resultados, destacaron 41 atenciones de odontología infantil, 38 de kinesiología, 36 del Programa Cardiovascular y 24 de matrona y del Centro Vida Nueva. Asimismo, se realizaron 51 intervenciones de la dupla psicosocial y 13 atenciones de la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de Quillota.

La doctora Ximena Maldonado, médica del Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez, destacó la importancia de este despliegue: “Estuvimos presentes junto a varias de nuestras unidades de los centros de salud, como admisión, matrona, trabajo social, médico, dentista adulto e infantil, kinesiólogo y el Programa Cardiovascular, realizando pesquisas de problemas relacionados con esa área. También participó la dupla psicosocial de migración, que funciona en La Cruz junto a nosotros, además de Vida Nueva”.

Además de la atención clínica, la iniciativa incluyó talleres sobre riesgos del consumo de bebidas energéticas, risoterapia, baile entretenido y un punto saludable con preparaciones típicas de Colombia, Haití y Venezuela. “Esperamos poder realizar este tipo de acciones los años que vienen, para seguir promoviendo una salud integral y para todas las personas que viven en Quillota”, concluyó la doctora Maldonado.

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