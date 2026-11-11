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El Programa de Cuidados Paliativos Universales No Oncológicos del Centro de Salud Dr. Miguel Concha realizó la jornada “El Arte de Cuidar” para visibilizar la labor de cuidadores y familiares.

Con un espacio de encuentro, reconocimiento y acompañamiento, el Programa de Cuidados Paliativos Universales No Oncológicos del Centro de Salud Dr. Miguel Concha, perteneciente al Departamento de Salud de Quillota, desarrolló la actividad “El Arte de Cuidar”. La jornada estuvo dedicada a visibilizar la labor de familiares y cuidadores que acompañan a personas con enfermedades graves o terminales, así como a recordar con cariño a quienes ya han partido.

La actividad, realizada en el marco de la conmemoración del Mes de los Cuidados Paliativos, reunió a aproximadamente 50 participantes, entre usuarios del programa, familiares, cuidadores y representantes de la red de salud. Camila Encina, enfermera encargada del programa, explicó que la iniciativa nació de la necesidad de ofrecer un espacio distinto al cotidiano.

“Quisimos generar un espacio de reconocimiento, autocuidado y encuentro, para que los cuidadores, sus familias y los propios usuarios pudiesen salir un poquito de la rutina y compartir este momento con nosotros. Queríamos reconocer la dedicación que implica cuidar a nuestros pacientes”, indicó.

El Programa de Cuidados Paliativos Universales No Oncológicos, implementado en Quillota desde 2022, entrega atención integral a personas de cualquier edad con enfermedades graves o terminales no oncológicas. Karen Díaz, referente técnico del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, señaló: “En la comuna de Quillota tenemos una cobertura de alrededor de 86 pacientes que se atienden durante todo el año. Este programa acompaña a las familias y a los usuarios que padecen una enfermedad grave o terminal, en un momento especialmente difícil de sus vidas”.

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