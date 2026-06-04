SaludQuillota refuerza campaña de vacunación contra la influenza con despliegue territorial

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La Municipalidad de Quillota, a través de SaludQuillota, implementa una estrategia con vacunación a domicilio, operativos en barrios y horarios extendidos para proteger a la comunidad ante el invierno.

Con el objetivo de proteger a la población frente a las enfermedades respiratorias de la temporada invernal, la Municipalidad de Quillota, a través del Departamento de Salud Municipal (SaludQuillota), puso en marcha un completo plan de refuerzo territorial de la vacunación contra la influenza.

Esta iniciativa busca eliminar las barreras de acceso y acercar de forma gratuita la inmunización contra la influenza a los sectores más vulnerables y a quienes presentan dificultades para asistir a los centros asistenciales en horarios tradicionales.

A través de tres ejes estratégicos —territorial, domiciliario y de extensión horaria— los equipos de salud se desplegarán por la comuna para asegurar que ningún vecino, especialmente las personas mayores y enfermos crónicos, se quede sin su dosis.

Vacunación a Domicilio

Pensando en la comodidad y seguridad de los adultos mayores, se activará un despliegue especial para la vacunación en domicilio, a cargo de los profesionales del Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez. Esta modalidad está dirigida exclusivamente a personas de 60 años o más que aún no hayan recibido la vacuna de este año.

Para solicitar que el equipo de salud concurra al hogar, los usuarios o sus cuidadores deben realizar la inscripción a través de una línea directa, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al número: +56 9 4683 0116.

“Para agendar la visita, necesitamos que indiques nombre, RUT, teléfono y domicilio de la persona a vacunar. Antes de ir al domicilio, los funcionarios del Centro de Salud Raúl Silva Henríquez se comunicarán con ustedes para confirmar la visita. Recuerda, aún estás a tiempo de vacunarte y así protegerte tú y tus seres queridos contra el virus de la influenza”, explicó Marisel Hazard, enfermera de SaludQuillota.

Vacunación en tu Barrio

Los sábados se retoma la estrategia “Vacunación en tu Barrio”, donde los dispositivos de salud se trasladan a los territorios para realizar la inoculación. De esta manera, el dispositivo de inmunización que habitualmente atiende a la comunidad en la Plaza de Armas, se trasladará los días sábados hacia diversas villas, poblaciones y sectores rezagados, de acuerdo a una rigurosa planificación territorial.

El primer operativo se realizará este sábado 06 de junio, en la sede Los Colonos de El Sendero, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Horarios extendidos

Entendiendo que las jornadas laborales o de estudio muchas veces impiden asistir a los centros de salud, SaludQuillota implementará puntos de vacunación extramural en zonas de alta afluencia de público.

Bajo esta modalidad de horario extendido, los equipos se instalarán en el Mall de Quillota durante las siguientes jornadas:

Viernes 05 de junio y viernes 12 de junio, en horario de 16:00 hasta las 19:00 horas.

La influenza es una enfermedad grave que puede derivar en complicaciones severas e incluso la hospitalización. Se invita a toda la comunidad a sumarse a estos operativos, revisar los calendarios territoriales y vacunarse oportunamente para pasar un invierno protegido en comunidad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.