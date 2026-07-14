Santa María celebra la sexta versión del Chupe de Guatitas más grande de Chile

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La tradicional jornada gastronómica se llevará a cabo este miércoles 15 de julio, ofreciendo más de 4.000 porciones gratuitas a la comunidad.

La comuna de Santa María se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más emblemáticas: la sexta versión del Chupe de Guatitas más grande de Chile. El evento, que tendrá lugar este miércoles 15 de julio a partir de las 17:00 horas en la Sala de Uso Múltiple Luciano Arellano Lobos, busca poner en valor el patrimonio gastronómico y la identidad local.

Esta tradición, que se mantiene viva gracias al esfuerzo semanal de los vecinos, es organizada por la Municipalidad de Santa María bajo el liderazgo del alcalde Claudio Zurita y el chef Rodrigo Zamorano. El trabajo colaborativo es el motor de esta iniciativa, donde la experiencia de los habitantes de la comuna resulta fundamental para la preparación de este plato típico.

En la antesala del evento, estudiantes de tercero y cuarto medio de la especialidad de Gastronomía del Liceo de Niñas Corina Urbina de San Felipe colaboraron activamente en el proceso de corte, cocción y sellado de los ingredientes. Sobre la importancia de esta instancia, el alcalde Claudio Zurita destacó que la actividad “representa el compromiso de la comuna con la preservación de sus tradiciones y el fortalecimiento de la identidad local”.

Por su parte, el chef Rodrigo Zamorano valoró el esfuerzo conjunto que permite concretar una preparación de esta magnitud. La invitación es abierta y gratuita para todos los vecinos y visitantes del Valle de Aconcagua, quienes podrán disfrutar de esta jornada que celebra la historia y el orgullo comunal.

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