Santo Tomás Viña del Mar inaugura moderno Hiperespacio Educativo con realidad virtual, IA e impresión 3D

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La iniciativa impulsada por el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa (CIED) busca fortalecer una formación interdisciplinaria, flexible y centrada en el aprendizaje activo de los estudiantes.

La incorporación de nuevas tecnologías al proceso formativo ya es una realidad en la sede Viña del Mar de la Universidad Santo Tomás. En una ceremonia realizada en el Aula Magna del edificio 1 Norte, la institución inauguró oficialmente su nuevo Hiperespacio Educativo, una sala tecnológica diseñada para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje mediante herramientas innovadoras y metodologías activas.

Esta iniciativa forma parte del trabajo impulsado por el Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa (CIED), organismo encargado de liderar el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas dentro de la institución. Con su inauguración en la sede Viña del Mar, este se convierte en el segundo Hiperespacio de Santo Tomás a nivel nacional, luego de la apertura del primero en la sede Concepción, reforzando el compromiso institucional con una educación innovadora y centrada en el aprendizaje activo.

Durante el recorrido por el Hiperespacio Educativo, las autoridades y asistentes pudieron conocer diversas aplicaciones de las tecnologías disponibles en el espacio. Entre ellas, destacaron una simulación inmersiva de reanimación cardiopulmonar (RCP), experiencias de realidad virtual mediante visores Meta, demostraciones anatómicas de animales en entornos virtuales y la exhibición de material de estudio elaborado con impresoras 3D. Estas actividades permitieron evidenciar el potencial de estas herramientas para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de experiencias prácticas e interactivas.

La Rectora Nacional de la Universidad Santo Tomás, Claudia Peirano, destacó el impacto que está teniendo esta iniciativa en el proceso formativo de las y los estudiantes. “Los Hiperespacios Educativos representan nuestra visión de una educación superior que combina excelencia académica, innovación y sentido humano. Estamos generando ambientes que permiten aprender de manera más activa, colaborativa y conectada con los desafíos que enfrentará el país en los próximos años”, señaló.

Daniel Olivares Camus, rector de Santo Tomás Viña del Mar valoró el impacto que tendrá esta infraestructura para la comunidad universitaria. “Para nosotros es muy importante haber sido considerados para contar con este equipamiento tecnológico. Esto nos permite posicionarnos a la vanguardia en educación. Esperamos aprovechar al máximo este espacio y sumar a más carreras en el uso de estas herramientas”.

Por su parte, el Vicerrector Académico, de Investigación y Postgrado, Sebastián Rodríguez Rivera, enfatizó el rol estratégico de esta iniciativa. “Estamos muy contentos con esta inauguración. Esto se enmarca en el desarrollo de nuestro proyecto educativo, donde la innovación es un elemento central. Aquí los estudiantes pueden experimentar, desarrollar pensamiento crítico y participar en actividades interdisciplinarias apoyadas por la tecnología”.

Desde el ámbito académico, Sandra Lisperguer Soto, jefa de carrera de Kinesiología UST Viña del Mar y profesora adscrita al CIED, explicó que el proyecto piloto comenzó con estudiantes de primer año en una de las asignaturas más desafiantes de la carrera: Anatomía y Fisiología. “Los estudiantes han demostrado un gran nivel de satisfacción. Este hiperespacio es una sala flexible de aprendizaje que integra tecnologías como impresión 3D, pantallas táctiles, notebooks, realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial, incorporando todo esto dentro de un modelo tecnopedagógico orientado al aprendizaje de nuestros estudiantes”.

Ricardo Villalobos Rojas, jefe del Área de Educación de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Valparaíso, comentó: “Estamos muy complacidos de haber asistido y presenciar no solo los instrumentos tecnológicos, sino también la interacción entre docentes y estudiantes, donde se evidencia que los aprendizajes son más significativos y profundos. Existe una aplicación de estrategias activas que aseguran el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo, aspectos que son muy importantes para nosotros y que se alinean estrechamente con las orientaciones ministeriales actuales”.

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