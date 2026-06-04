Sátira política con humor negro se presenta en la Sala UPLA

Cargando... Cargando...

La obra “Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan” del dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti, estará en cartelera solo el 5 y 6 de junio.

“Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan” llega este fin de semana a la Sala de Arte Escénico de la UPLA, presentándose únicamente el 5 y 6 de junio.

La trama sigue a cuatro uruguayos —Belén, Benjamín, Nicolás y Richard— interpretados por Camila Carmona, Daniel Riquelme, George Casanova y Alexander Castillo. Los personajes viajan a Manhattan con un plan radical: crear un virus que desate un aumento descontrolado de testosterona, provocando un estallido global de violencia con el objetivo de desestabilizar el sistema capitalista e imponer una supuesta “sociedad ideal”. Sin embargo, el plan se complica cuando descubren que no son los únicos intentando generar caos.

Escrita en 2014 por el dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti, la obra ofrece una reflexión aguda e irónica sobre las fantasías revolucionarias, el uso de la ciencia como herramienta política y el absurdo de los grandes relatos salvacionistas, manteniendo al espectador entre la risa y la incomodidad.

Este texto es la tercera parte de “La Trilogía de la Violencia”, una serie teatral en la que Sanguinetti explora la posibilidad y el desencanto del teatro político en el siglo XXI, culminando en una comedia cínica y brillante que aborda la despolitización de nuestra época.

Ivana Urtubia, directora de la obra, explicó su interés: “me interesó que fuera un teatro de texto sarcástico, con humor negro (…) y comedia que nos invite también a la reflexión, y sobre todo porque toma un tema y toca un tema que está pasando ahora en Latinoamérica con todos los avances del fascismo, entonces lo considero muy contemporáneo”.

La obra se exhibirá este 5 y 6 de junio en la Sala Upla, ubicada en Guillermo Francisco González de Hontaneda 855, cerro Playa Ancha. El valor de las entradas es de $5.000 general y $3.500 para estudiantes y personas mayores.

Ficha técnica:

Dirección: Ivana Urtubia

Dramaturgia: Santiago Sanguinetti

Diseño integral: Proyecto Caos

Intérpretes: Camila Carmona, Daniel Riquelme, George Casanova, Alexander Castillo

Diseño de vestuario y sonido: Alexandra Soto

Asistencia técnica en iluminación: Pablo Navarro

Afiche: Pulso gráficas

Fotos: Juan Hope

Producción: Mariela Laterra

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.