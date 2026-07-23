Se constituye FENAGAS: la nueva Federación Nacional del Gas que agrupa sindicatos del sector
La nueva organización sindical busca unificar la representación de los trabajadores del sector gasífero ante el Gobierno y el Congreso, defendiendo derechos laborales en un rubro esencial.
Tras años de trabajo colectivo y articulación entre dirigentes del rubro, el pasado 14 de julio se constituyó oficialmente la Federación Nacional del Gas (FENAGAS). La entidad nace con el propósito de agrupar a organizaciones sindicales de todo el país, consolidándose como un interlocutor unificado frente a las autoridades y los espacios de decisión sectorial.
Los trabajadores del gas cumplen un rol fundamental en la continuidad de un servicio esencial, cuya importancia se vuelve crítica especialmente durante emergencias climáticas y contingencias energéticas. La federación agrupa actualmente a cuatro sindicatos, entre los que destacan el Sindicato Electrogas y el Sindicato N°1 de Metrogas, manteniendo abierta la convocatoria para sumar a nuevas organizaciones.
“Después de muchos años de lucha y esfuerzo, logramos constituir FENAGAS. Es un hito para defender nuestros derechos, especialmente en un contexto donde muchos derechos laborales están en riesgo”, señaló Ítalo Roagna, presidente de la federación y del Sindicato Electrogas.
Por su parte, Guillermo Rodríguez, presidente del Sindicato N°1 de Metrogas y vicepresidente de FENAGAS, enfatizó en los objetivos estratégicos de la agrupación: “Queremos beneficiar a nuestras bases, fortalecer la representación ante el Gobierno, el Congreso y otros espacios de decisión”. El proceso de constitución contó con el respaldo jurídico y la asesoría de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores (DPT), quienes apoyaron la redacción de los estatutos.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.