Seguridad Municipal de Viña del Mar detiene a delincuentes tras robo en Playa del Deporte

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Gracias a la rápida coordinación entre Seguridad Municipal, drones de vigilancia y Carabineros, se logró la detención de dos sujetos que habían asaltado a una pareja de adultos mayores.

Dos individuos que habían cometido un robo contra una pareja de adultos mayores en el sector de la Playa del Deporte fueron detenidos tras ser interceptados por personal de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar. El procedimiento fue posible gracias al aviso de transeúntes y a la rápida coordinación con la central de cámaras y el dron municipal.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó el trabajo desarrollado en materia de seguridad, señalando que “esta es una demostración de trabajo concreto, con acciones reales que permiten entregar mayor seguridad y recuperar los espacios públicos de Viña del Mar. Estamos fortaleciendo nuestras capacidades de vigilancia y respuesta con drones de monitoreo permanente y un sistema de cámaras con supervisión en tiempo real”.

La jefa comunal agregó que “contamos con herramientas para detectar situaciones delictivas, coordinar los procedimientos con las policías y aportar los antecedentes necesarios para que quienes cometan delitos sean puestos a disposición de la justicia”.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando equipos municipales que realizaban rondas preventivas en la Avenida Jorge Montt fueron alertados sobre el delito. Tras un seguimiento en tiempo real, los sujetos fueron alcanzados en el sector de Avenida Nueva Libertad con 15 Norte, donde fueron entregados a Carabineros para su puesta a disposición del Ministerio Público, logrando además la recuperación de las especies sustraídas.

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